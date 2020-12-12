ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للفوز على الحبتور

دبي (الاتحاد)

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات للفوز على فريق الحبتور بنتيجة 7-6 في افتتاح كأس ونستون تشرشل للبولو، التي انطلقت أمس الأول بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، وتستمر حتى الجمعة المقبل، بمشاركة 6 فرق هي «الإمارات وأيه أم» والحبتور ومهرة والذئاب وانكورا بنجاش وجرين جيتس وبمعدل «هانديكاب» 10 جول.

كان فريق انكورا بنجاش قد حقق الفوز على فريق جرين جيتس 9.5 مقابل 7 أهداف في المباراة الافتتاحية، حيث تقدم فريق انكورا في الشوط الأول بنتيجة هدفين ونصف مقابل هدفين، ثم سرعان ما أدرك جرين جيتس التعادل في الشوط الثاني، وتقدم بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف هدف.

وفي الشوط الثالث واصل فريق جرين جيتس نشاطه محافظاً على التقدم ومنهياً الشوط بنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة أهداف ونصف هدف، ثم يحول فريق انكورا بنجاش تأخره إلى فوز مستحق في الشوط الرابع، بعد أن نجح في تسجيل ثلاثية رائعة تباعاً، ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف ونصف هدف، فيما توقف رصيد أهداف جرين جيتس عند سبعة أهداف.

وفي المباراة الثانية بلغت الإثارة ذروتها، وشهدت البداية أكثر من عملية سقوط بسبب الحماس الزائد، وتقدم فريق الحبتور بهدف دون رد في الشوط الأول وفي بداية الشوط الثاني أدرك فريق الإمارات التعادل ثم تقدم فريق الحبتور مرة ثانية وتعادل فريق الإمارات ثم يتقدم في نهاية الشوط الثاني بهدف ثالث أحرزته سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بمجهود فردي من منتصف الملعب.

وفي الشوط الثالث يحرز الحبتور هدفه الثالث ويرد عليه فريق الإمارات بهدف رابع ثم يدرك الحبتور التعادل بالأربعة بفضل المتابعة المستمرة لتوماس نجم الفرق، ومع الثواني الأخيرة يتقدم الإمارات بهدف خامس وفي الشوط الرابع أضاف الحبتور هدفه الخامس ليدرك التعادل ويرد الإمارات بهدفين، وتشهد آخر دقيقتين صراعاً حاداً ويحرز الحبتور هدفه السادس ويضغط في محاولة للتعادل واللعب وقتاً إضافياً، إلا أن التسرع كان وراء عدم توفيق الفريق في تحقيق ذلك.