«حميم» يتصدر ترشيحات كلاسيكو أبوظبي للأمهار

أبوظبي (الاتحاد)

يتصدر «حميم» لإسطبلات العجبان ترشيحات كلاسيكو الأمهار في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر (هيبة)، والذي يقام اليوم ضمن فعاليات حفل السباق الرابع لمضمار أبوظبي، ويتألف من 6 أشواط، بجوائز مالية تبلغ (550) ألف درهم.

ولم يهزم «حميم» المنحدر من نسل الفحل «فاليانت بوي» في مشاركتين له على مضماري العين وأبوظبي لمسافة 1600 متر، ولكن يواجه خيولاً قوية، مثل «ايه اف ثائر» الفائز في الشارقة، و«صوت السلام» الفائز في أبوظبي.

وتبرز «فوعة» التي تألقت في أول مشاركة لها بمضمار أبوظبي، و«زهور» الفائزة في مشاركتها الأولى بالشارقة، في سباق كلاسيكية أبوظبي للمهرات في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر (هيبة)، فيما تقف «روعة الريف» التي حلت ثانية بالمرصاد.

وبرعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، ينطلق سباق ملاك الإسطبلات الخاصة على لقب كأس الوثبة ستاليونز في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، والبالغ جائزته 70 ألف درهم.

وتتجه الترشيحات نحو «ايه اف العاصي» الذي حل ثانياً بفارق بسيط، ولكن هناك خصوماً قوية يتقدمها «جوال الريف» و«داحس داعربي».

وسيكون الصراع متكافئاً في سباق للمبتدئة من خيول الإنتاج المحلي لمسافة 1200 متر بمشاركة 14 خيلاً، يتقدمها «مجد المجيرات» صاحب المركز الثاني على الأرضية العشبية، وهناك «ايه اف مخرج» صاحب المركز الخامس، و«ايه اف فلق».

وتبرز الفرس «ايه اف عذبة»، و«هاجر ورسان» و «داسان ايه» في الشوط الثاني سباق تكافؤ لمسافة 1600 متر، بمشاركة 16 خيلاً، بينما تسعى «أوبتيميزم» للعودة إلى منصة التتويج بعد فوزها على ذات المضمار والمسافة العام الماضي، وتختتم الأمسية بسباق قوي للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2200 متر، ويبرز فيه «كارينجتون» الفائز في ميدان بالإضافة لـ«جارف» صاحب المركز الثالث في نسخة العام الماضي من بطولة أبوظبي، و«هورنسبي» ممثل المدرب سالم بن غدير.