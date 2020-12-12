قوارب البحرين وعمان الأولى في «ثانية» جولات التجديف

دبي (الاتحاد)

واصلت قوارب الأشقاء من مملكة البحرين وسلطنة عمان تألقها اللافت في منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس الأول، وتمكن القارب (عمان 44) التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة في سلطنة عمان، بقيادة النوخذة حميد البحري من انتزاع المركز الأول في الشوط الأول، بينما فاز القارب (كي اتش كي 54) لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وبقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط بالشوط الثاني.

وحقق السباق الكبير الذي جرت أحداثه في قناة دبي المائية نجاحاً كبيراً بمشاركة 40 قارباً على متنها ما يزيد عن 350 فرداً، تنافسوا جميعاً من أجل انتزاع المراكز الأولى في الشوطين الأول والثاني، واللذان حملا اللونين الأزرق والبرتقالي، حيث تميز السباق بنكهة خليجية من خلال مشاركة قوارب الأشقاء من مملكة البحرين وسلطنة عمان، إضافة إلى محبي هذه الرياضة في الدولة والجاليات المقيمة.