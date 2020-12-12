15 لاعباً في معسكر منتخب «شباب الجودو» بالفجيرة

أبوظبي (الاتحاد)

يقيم اتحاد المصارعة والجودو معسكر إعداد للمنتخب الوطني الشاب للجودو، بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، الذي يستضيف تدريبات منتخبات المستقبل خلال الفترة من 19 وحتى 29 ديسمبر الحالي، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي والاستحقاقات القادمة لمنتخبات الجودو المختلفة.. وأكد الاتحاد على ضرورة التزام الجميع بالبروتوكول الصحي المعتمد من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وشدد الاتحاد على ضرورة إجراء الفحص المخبري والتأكد من سلبية النتيجة، ولا يسمح لأي شخص من اللاعبين المختارين أو الجهاز الفني بالانضمام للمعسكر المقترح من دون إجراء الفحص الطبي، والتأكد من سلبية النتيجة بمدة لا تزيد عن 72 ساعة..

وصرح محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بأن اتحاد المصارعة والجودو حرص على تطبيق اللوائح الخاصة بجائحة الكورونا لسلامة الجميع، بدليل تنظيم بطولة «اليوم الوطني

الـ 49» للرجال للجودو التي أقيمت في ضيافة نادي خورفكان، والتي شهدت نجاحاً رائعاً وفقاً للمعايير الطبية والإجراءات الاحترازية، ويأتي المعسكر الداخلي ضمن البرنامج الثاني والذي يهدف لإعداد اللاعبين بعد توقف طويل، إيذاناً باستئناف النشاط الداخلي والمشاركات الخارجية متى ما صدرت التعليمات، بعد أن نجح الاتحاد في التعامل مع الجائحة بشكل سليم دون إخلال ببرنامج الاتحاد.

واختتم الدرعي موجهاً الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية لترحيبهم بتدريبات المنتخب مواصلة لتعاون الأندية مع الاتحاد.. وشملت قائمة المنتخب الوطني للجودو المختار لدخول معسكر الفجيرة اعتباراً من السبت القادم 15 لاعباً، وهم: أحمد فيصل النقبي، زايد فيصل النقبي، عيسى محمد جميل،راشد محمد الحوسني، أحمد جاسم الثميري، خليفة الحوسني، عيسى الزعابي وعلي حسن الدرمكي (نادي اتحاد كلباء)، محمد علي محمد، موسى أحمد موسى (خورفكان)، مصبح الشامسي (نادي الشارقة الرياضي)، سيف المسماري، علي اليماحي،عبيد راشد، جاسم عبد الكريم (الفجيرة للفنون القتالية).. وضمت قائمة الجهاز الفني المدرب جعفر النخلي (اتحاد كلباء)، ويساعده المدرب إسلام القزاز (خورفكان )، وموح الموح (الفجيرة للفنون القتالية ).