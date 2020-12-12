نجاح كبير لتحدي خورفكان الجبلي

الشارقة‎ (‬الاتحاد)

شهد تحدي خورفكان الجبلي في نسخته الثانية، الذي أقيم الجمعة الماضية نجاحاً مميزاً بمشاركة 150 رياضياً، تم تقسيمهم إلى أربع فئات مختلفة تنافسوا على الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى لمسافة 3 كلم، نظم التحدي من قبل مجلس الشارقة الرياضي تزامناً مع اليوم العالمي للجبال في مسار برج الرابي الجبلي، وأسفرت نتائج السباق عن فوز خليفة النعيمي بالمركز الأول لفئة المقيمين وحل عبيد النعيمي ثانياً وحارب البلوشي ثالثاً، أما في فئة الإماراتيات فجاءت رقية المرزوقي في المركز الأول، وتحرير راشد في المركز الثاني، وعفراء النعيمي في المركز الثالث، وفي الفئة المفتوحة رجال، توج محمد ميرا أولاً ودينيس أونجوا ثانياً وأحمد هجو ثالثاً، أما في الفئة المفتوحة سيدات فقد فازت كليري جيوست بالمركز الأول، وجاءت إيمليا كوستيا في المركز الثاني، وحلت أوديانا جوجيتزي في المركز الثالث.

وأثنى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي على نجاح هذه النسخة، التي تأتي كجزء من الفعاليات التي تهتم بدعم السياحة الرياضية ومواصلة لأهداف المجلس الرامية إلى حث مختلف فئات المجتمع على الاستمرار في ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، وأضاف: تعد هذه النسخة امتداداً للنسخة السابقة، ولكنه تم اختيار هذا العام ليتزامن مع اليوم العالمي للجبال، ويجمع تحدي خورفكان الجبلي في حد ذاته بين الرياضة والترفيه والسياحة الرياضية.