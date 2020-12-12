فوز الفرسان والنصر والحصن في دوري اليد

دبي (الاتحاد)



حقق فريق شباب الأهلي الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 27-25، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأول بصالة شباب الأهلي، ضمن الجولة الرابعة لدوري أقوياء اليد، وانتهى الشوط الأول 14-9 لمصلحة الفرسان، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 7 نقاط، فيما رفع الجزيرة رصيده إلى 8 نقاط، فيما نجح النصر في الفوز على الوصل في ديربي دبي بنتيجة 34-25، وانتهى الشوط الأول 16-12 ورفع النصر رصيده على 10 نقاط، فيما رفع الوصل رصيده إلى 8 نقاط. وحقق فريق دبا الحصن الوافد الجديد فوزه الأول هذا الموسم، بعدما تغلب على فريق بني ياس بنتيجة 24-23 وانتهى الشوط الأول بتقدم السماوي 11-8، ورفع دبا الحصن رصيده إلى 6 نقاط وبني ياس 4 نقاط.