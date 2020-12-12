«السابع» يفجر غضب جماهير «الفرسان»

منير رحومة (دبي)

فجر التعادل الخامس في مسيرة شباب الأهلي بالدوري، وتراجع ترتيبه إلى المركز السابع، غضب جماهير «الفرسان»، خاصة بعد زيادة الفارق مع فرق المقدمة، وتضاؤل حظوظ المنافسة على اللقب، في ظل النتائج المتواضعة للفريق، وإضاعة 13 نقطة كاملة خلال 9 جولات.

وصبت الجماهير جام غضبها على المدرب الإسباني جيرارد زاراجوسا، لعدم نجاحه في الاستفادة من صف كبير من اللاعبين المميزين أصحاب الخبرة والمهارات العالية، وحملوا الإدارة مسؤولية ما يحدث بسبب تأخرها في تغيير الجهاز الفني، والتعاقد مع مدرب صاحب خبرة وتجربة، وقادر على تقديم الإضافة، وتوظيف النجوم الكبار لتحقيق النتائج المرجوة، مؤكدين أن المكان الطبيعي لشباب الأهلي، هو صدارة الجدول، وليس في المركز السابع.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل غاضبة، بعد التعادل أمام الظفرة، وأبدى أنصار «الفرسان» قلقهم الكبير من استمرار النتائج السلبية، مطالبين الإدارة بضرورة التدخل العاجل، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أملاً في التعديل بسرعة ومساعدة الفريق على تصحيح وضعه، والعودة في السباق، خاصة أن شباب الأهلي منافس على جميع الجبهات، ومقبل على استحقاقات مهمة، سواء في كأس الخليج العربي، أو كأس رئيس الدولة، أو مباراة السوبر.

ويذكر أن شركة الكرة بالنادي درست بعد الخسارة أمام الجزيرة بخماسية، إمكانية تغيير زاراجوسا، وتم التفاوض مع بعض المدربين مثل يوفانوفيتش، إلا أن عدم الاتفاق على بعض الشروط عطل إتمام التعاقد معه، وتم تجديد الثقة في الجهاز الفني الحالي لمواصلة المشوار.