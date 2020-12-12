فلاديمير «الإعصار» يشخص الداء دون إيجاد الدواء!

مراد المصري (دبي)

واصل الصربي فلاديمير مدرب حتا، إطلاق تصريحاته حول ما ينقص فريقه لحصد النتائج الجيدة، وتوجيه اللوم إلى اللاعبين بالدرجة الأولى، من دون أن يجد «الدواء» لعلاج «الداء»، بعدما تعرض «الإعصار» لخسارة جديدة، وهذه المرة أمام بني ياس بثلاثية أمس الأول، في ختام الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي.

وانضم «السماوي» إلى قائمة الأندية التي تفوقت على حتا بثلاثية منذ تولي فلاديمير المهمة خلفاً لليوناني كونتيس، حيث خسر أمام الجزيرة في الدوري بثنائية، قبل اعتماد النتيجة 3-صفر ‬بقرار «الانضباط»، وخسر ‬أمام ‬خورفكان ‬3-2، ‬وفي كأس ‬رئيس ‬الدولة ‬خسر ‬بثلاثية، ‬ليعود ‬إلى ‬الدوري ‬ويخسر ‬أمام ‬بني ‬ياس ‬بالنتيجة نفسها.

ولخص فلاديمير وضعية الفريق بضعف الجانب البدني والإعداد اللياقي، في لوم مباشر للجهاز السابق، إلا أنه رفع درجة اللوم هذه المرة بمطالبة من وصفهم «بعض» اللاعبين، بتقديم روح قتالية أكبر لعدم إظهار 100% ‬من ‬أدائهم ‬على ‬حد ‬وصفه.

من جانبه، يعيش «السماوي» فترة جيدة، بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي في الدوري، والثالث في مختلف المسابقات، بعدما بلغ ربع نهائي الكأس، وسبق أن تأهل إلى ذات الدور في كأس الخليج العربي، في موسم مبشر تحت قيادة الروماني إيسايلا.

ودون سهيل النوبي لاعب بني ياس اسمه في السجلات بوصفه أول لاعب إماراتي يسجل هدفاً في لقاءات حتا وبني ياس، بعدما كانت الأهداف الستة الماضية كلها بأقدام أجنبية، فيما رفع الأرجنتيني جاستون سواريز من إيقاع أدائه المميز في الوسط بتقديم تمريرتين حاسمتين.