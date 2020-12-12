3 مباريات «خالية من الأخطاء»

معتز الشامي (دبي)

أشاد يعقوب الحمادي الحكم الدولي الأسبق، ومحلل التحكيم الحالي، بمستوى أداء أغلب الأطقم التي أدارت مباريات الجولة التاسعة، كما أشاد بطواقم «الفار»، التي تدخلت في بعض الحالات الصعبة، وكان قرارها إيجابياً.

وقال: إنها الجولة الأفضل تحكيمياً من السابقة، التي شهدت مباريات تأثرت نتيجتها بخطأ تحكيمي، وشاهدنا تدخلات بسيطة لتقنية الفيديو.

وأضاف: أبرز مباراة شهدت أحداثاً تحكيمية، جمعت الشارقة والوصل، التي ظهرت خلالها حالات عدة جدلية، في الدقيقة 16 كان يجب تدخل «الفار» لإلغاء هدف الشارقة الأول، لوجود خطأ واضح لمصلحة فيجريدو في لعبة مشتركة، نتج عنها هدف لاحقاً، وفي الدقيقة 21، تم احتساب ضربة جزاء صحيحة للشارقة، نتيجة عرقلة سالم العزيزي لكايو، وفي الدقيقة 35 حدث تدخل جيد من «الفيديو» لاحتساب ركلة جزاء صحيحة للوصل، نتيجة عرقلة محمد عبدالباسط لعلي صالح، وفي الدقيقة 65، كان يجب تدخل تقنية الفيديو، لطرد سالم العزيز لاعب الوصل لتدخله العنيف ضد كايو وركله بقوة زائدة على وجهه.

وقال: شهدت مباراة النصر والفجيرة، قرارين جدليين، الأول في الدقيقة 72، وجاء تدخل تقنية الفيديو جيداً، لاحتساب الهدف الثاني للفجيرة، لعدم وجود صامويل في موقف التسلل، أما القرار الأقوى في الدقيقة 95 بإلغاء هدف للفجيرة، لوجود مخالفة والكرة تحت سيطرة وحيازة حارس النصر، ويؤخذ على الحكم احتساب ركلة حرة غير مباشرة، وليست ركلة حرة مباشرة.

وقال: في مباراة حتا وبني ياس، شهدت الدقيقة 59 احتساب ركلة جزاء لمصلحة بني ياس، لعدم وضوح الحالة، وهي عبارة عن لمسة يد على عيسى أحمد لاعب حتا، وفي مباراة خورفكان واتحاد كلباء كان هناك تدخل جيد من «الفيديو» لتغيير الإنذار، حيث أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه ماجد راشد رغم أن مرتكب المخالفة هو جابريل، وكان يستحق الطرد للإنذار الثاني، وبعد تدخل الفيديو قام بالفعل بطرد اللاعب.

وأشار الحمادي إلى أن الجولة التاسعة شهدت وجود 3 مباريات، خلت من أي أحداث تحكيمية، وهي العين وعجمان، وشباب الأهلي والظفرة، والجزيرة والوحدة، وهو ما يعني أن أداء التحكيم وأطقم تقنية الفار في قمة التركيز.