49 لاعباً لم ينجح أحد!

معتصم عبدالله (دبي)

غابت البصمة التهديفية للاعبي «دكة البدلاء»، في الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي للمرة الأولى، رغم مشاركة 49 لاعباً بديلاً في المباريات السبع، وبدا من اللافت تصدر العين وشباب الأهلي مشهد التبديلات بخمسة لاعبين لكل فريق، رغم تعادل الأول أمام عجمان من دون أهداف، والثاني أمام الظفرة بالنتيجة ذاتها، فيما كان اتحاد كلباء، والذي أجرى بدوره العدد ذاته من التبديلات «أبرز الرابحين»، بعدما حول تأخره أمام مضيفه خورفكان بهدف، إلى فوز 2-1 في «الديربي».

ويبدو أن حسم «التعادل السلبي» لمباراتين في الجولة التاسعة - للمرة الأولى - في مشوار الدوري، ألقى بظلاله على المردود التهديفي للاعبي «دكة البدلاء»، على الرغم من تميز أداء بعض «البدلاء» أمثال طحنون الزعابي لاعب الوحدة، والذي حل بديلاً للوفانور أمام الجزيرة، والمغربي «المقيم» محمد ربيع الذي لعب بديلاً للعطاس المصاب في الجزيرة، ضمن المباراة ذاتها، وقدم مردوداً إيجابياً.

وبدا من اللافت حصول بعض نجوم «الدكة» في الجولات الماضية على فرصة اللعب أساسين في الجولة التاسعة بقيادة حبيب الفردان «قائد العميد»، وفهد حديد لاعبي العين، ووضع الفردان الذي خاض مباراته الثانية فقط أساسياً مع «الأزرق» بصمته مبكراً بافتتاح التسجيل لفريقه أمام ضيفه الفجيرة، والتي انتهت بتفوق أصحاب الأرض 3- صفر، فيما خرج حديد «خالي الوفاض» في مباراة العين وعجمان التي انتهت بالتعادل السلبي.

ومثلت عودة بعض المصابين، أمثال البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب شباب الأهلي، بعد غيابه عن فريقه منذ الجولة الرابعة، الأبرز على مستوى لاعبي دكة البدلاء في الجولة التاسعة، في الوقت الذي اقتصرت فيه تبديلات فريقي الوصل أمام مضيفه الشارقة 1-2، والنصر أمام ضيفه الفجيرة على الدقائق العشر الأخيرة، والتي شهدت منح الفرصة لنحو ثلاثة لاعبين بدلاء في كل فريق.