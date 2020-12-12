3 مدافعين «بصمة تهديفية»

رضا سليم (دبي)

شهدت الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، ظاهرة فنية تتعلق بأهداف المدافعين، ورغم أن كل فريق لديه عدد من المدافعين يتقدمون في الهجمات والضربات الركنية، وغالبيتهم ينجحون في التسجيل في بعض المباريات، خاصة المدافعين أصحاب القامات الطويلة، وأغلب الأهداف تأتي بالرأسيات.

ونجح 3 مدافعين في تسجيل أهداف في الجولة، وهم محمد عايض مدافع النصر الذي سجل الهدف الثالث لفريقه في مرمى الفجيرة، وهو الهدف الذي أنقذ النقاط الثلاث لـ «العميد»، خاصة أن المباراة انتهت لـ «الأزرق» 3-2، وفي المباراة نفسها ظهر محمد مصطفى مدافع «الذئاب» الذي سجل الهدف الأول للفجيرة، وحفز زملاءه، خاصة أنه قلص النتيجة في الدقيقة 47 بنتيجة 2-1، ورغم هزيمة «الذئاب»، إلا أن مصطفى ترك بصمة في المباراة.

وظهر ساشا مدافع بني ياس في مباراة فريقه أمام حتا، بعدما هز شباك «الإعصار»، ورغم أن السماوي فاز بثلاثية، إلا أن هدف ساشا وضعه في قائمة المدافعين الذين سجلوا هذا الموسم.

ويتصدر يوسف جابر مدافع شباب الأهلي قائمة المدافعين الذين سجلوا أهدافاً في مرمى المنافسين، من بداية موسم 2008-2009، بدوري المحترفين، حيث سجل 30 هدفاً، في 11 موسماً منها 3 أهداف هذا الموسم حتى الآن، فيما أحرز 4 أهداف موسم 2008-2009، وهدفا في موسمي 2009-2010 و2010-2011، و3 أهداف موسم 2011-2012، و4 أهداف في موسم 2012-2013 ومثلها في 2013-2014، و3 أهداف في موسم 2014-2015، وهدفين في موسم 2015-2016، و3 أهداف في موسم 2018-2019، وهدفين في موسم 2019-2020.

ويأتي إسماعيل أحمد مدافع العين في المركز الثاني برصيد 21 هدفاً في 12 موسماً، وعبدالله موسى مدافع الجزيرة 20 هدفاً، في 10 مواسم، وفارس جمعة مدافع العين والجزيرة، ثم فريقه الحالي الوحدة برصيد 17 هدفاً، في 13 موسماً، ووليد عباس لاعب شباب الأهلي برصيد 16 هدفاً في 13 موسماً.