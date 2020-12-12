«النجومية» بـ «نوفمبر الأفضل»

فيصل النقبي (الفجيرة )

ألقت جوائز شهر نوفمبر بظلالها الإيجابية على الفائزين بها، وهم الهولندي كايزر مدرب الجزيرة، الذي حصد جائزة أفضل مدرب، وعبدالله رمضان لاعب الجزيرة الذي تُوج كأفضل لاعب، وكذلك جمال عبدالله حارس اتحاد كلباء الفائز بجائزة أفضل حارس، وواصل الثلاثي الفائز بالجائزة، والتي تم تسليمها لهم قبل بداية الجولة تألقهم بهذه الجولة كذلك، حيث قدموا مستويات جيدة.

وقاد كايزر «فخر أبوظبي» إلى النقطة العشرين، مما جعله على مقربة من الشارقة المتصدر بفارق ثلاث نقاط فقط، بعد الفوز في «ديربي العاصمة» على الوحدة بهدفين، وقاد المدرب فريقه إلى 4 انتصارات من أصل 5 مباريات، لعبها في الشهر الماضي، وجمع 12 نقطة بالفوز على بني ياس وشباب الأهلي وحتا والفجيرة، فيما خسر مواجهة وحيدة أمام الشارقة، ليتقدم الجزيرة خطوات مهمة في سباق المنافسة على اللقب.

ولم يخيب الشاب عبدالله رمضان، ظن مدربه وزملائه اللاعبين في «فخر أبوظبي» وتوج نجماً لنوفمبر، بعد تألقه التام، وقيادة فريقه عبر اللعب أساسياً في المواجهات الخمس التي لعبها الجزيرة في نوفمبر، إضافة إلى تسجيله هدفين لفريقه، مع صناعة مثلهما، ليبقى أحد نجوم الجزيرة هذا الموسم، مع كوكبة من اللاعبين البارزين.

وتألق جمال عبدالله حارس «النمور» في الذود على مرماه، بفضل اليقظة العالية، والمحافظة على شباكه نظيفة في 3 مناسبات، بفضل تصديه للعديد من الكرات الخطيرة أمام المرمى، ليستحق نجومية الحراسة في نوفمبر.