بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج تنطلق الأربعاء

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، تنظم الأكاديمية بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية للشطرنج الخاطف في نسختها الثانية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية واتحاد الشطرنج، الأربعاء المقبل في نادي أبوظبي للسيدات، وفقاً لجميع الاحترازات الوقائية.

وستتم البطولة وفقاً للنظام السويسري الذي يتكون من 11 جولة، بحيث تنطلق الجولة الأولى في الساعة 5 مساءً، وتستمر بعد ذلك الجولات حتى الساعة 8:30 مساءً، ويتمثل الهدف الاستراتيجي من البطولة بتوسيع أنشطة وفعاليات الأكاديمية في مختلف الرياضات، والتركيز على نشر رياضة الشطرنج على وجه الخصوص بين العنصر النسائي، لا سيما أنها بدأت تشهد إقبالاً وتطوراً في الآونة الأخيرة، لما تتمتع به من قيمة رياضية مميزة على المستويين العالمي والعربي.

كما حرصت الأكاديمية على إتاحة نشر لعبة الشطرنج أمام كافة السيدات الراغبين من مواطنات ومقيمات لممارسة مثل هذا النوع من الرياضات والمنافسة فيها، لذلك تم فتح باب المشاركة للجميع من مختلف الجنسيات للسماح لأكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع في خوض هذه التجربة، علماً بأن آخر موعد للتسجيل في البطولة سيكون العاشرة مساء الثلاثاء، وسيتم إغلاق باب التسجيل في البطولة عند قبول طلب 100 مشاركة، كما نوهت الأكاديمية للراغبات في التسجيل على ضرورة إظهار نتيجة فحص سلبية لا تتعدى مدتها 48 ساعة على موعد البطولة.

ومن المقرر أن تتبع البطولة النظام السويسري، وسيتم تطبيق كافة قوانين الاتحاد الدولي للشطرنج على مجرياتها، كما تم تحديد مدة زمن النقلة 3 دقائق لكل لاعبة مع إضافة ثانيتين لكل نقلة ملعوبة، وباستخدام برنامج سويس مانجر في إجراء عملية التزويج وكسر التعادل، وستتم المنافسات باتباع كافة الخطط الوقائية من أجل سلامة الجميع، وسيتم تطبيق الاشتراطات الصحية بالتعاون مع نادي أبوظبي للسيدات، والحرص على تعقيم صالة المنافسة، بالإضافة إلى ترك مسافة كافية بين طاولات البطولة لضمان التباعد الاجتماعي. كما خصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية للبطولة تصل إلى 25 ألف درهم.