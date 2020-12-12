«جولف موانئ دبي العالمية» تترقب بطلاً جديداً

دبي (الاتحاد)

تختتم اليوم منافسات النسخة الـ 12 لبطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، المقامة على ملعب «الأرض» في عقارات جميرا للجولف، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية للجولف و«السباق إلى دبي»، بجوائز مالية تبلغ 8 ملايين دولار.

وتترقب البطولة تتويج بطل جديد في هذه النسخة، في ظل غياب الإسباني جون رام، ووجود كوكبة من نجوم العالم الذين يخوضون منافسة مزدوجة ما بين السعي لحصد لقب البطولة في دبي، ومحاولة حسم لقب الموسم «السباق إلى دبي»، الذي يشكل جائزة إضافية مثالية بعد عام شاق نجحت فيه رياضة الجولف من تجاوز جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويبدو الصراع على اللقب قوياً ومتقارباً، وسيستمر حتى الأمتار الأخيرة في ظل النتائج المتقاربة في المقدمة، بعدما أسفرت الجولة الثانية عن تصدر الأميركي باتريك ريد برصيد 10 ضربات تحت المعدل ليسير بخطى واثقة للجمع بين لقب البطولة ولقب «السباق إلى دبي» الذي يتصدر ترتيبه هذا الموسم، يليه الإنجليزي مات فيتزباتريك برصيد 8 ضربات تحت المعدل، وبقاء الثنائي الإنجليزي لي ويستوود بطل نسخة 2019 وتومي فليتوود بطل «السباق إلى دبي» 2017، على مقربة برصيد 6 ضربات تحت المعدل، مع احتمالية دخول أسماء جديدة في سباق الأمتار الأخيرة نحو اللقب في الجولة الأخيرة.