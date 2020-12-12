قرعة «الأبطال» غداً

برلين (د ب أ)

عندما تجرى قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً، في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، تقسم الفرق الستة عشر المتأهلة على ثماني مواجهات فاصلة.

وفي كل مواجهة، يلتقي أحد الفرق المصنفة «التي تصدرت مجموعاتها في الدور الأول للبطولة»، مع أحد الفرق غير المصنفة «التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بالدور الأول».

والفرق المصنفة هي بايرن ميونيخ الألماني، ريال مدريد الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي، ليفربول الإنجليزي، تشيلسي الإنجليزي، بوروسيا دورتموند الألماني، يوفنتوس الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي.

والقائمة غير المصنفة تضم أتلتيكو مدريد الإسباني، بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بورتو البرتغالي، أتالانتا الإيطالي، إشبيلية الإسباني، لاتسيو الإيطالي، برشلونة الإسباني، لايبزج الألماني.

وتقام مباريات جولة الذهاب أيام 16 و17 و23 و24 فبراير 2021، فيما تقام مباريات جولة الإياب في 9 و10 و16 و17 من مارس 2021، وتخوض الفرق المصنفة مباريات الذهاب خارج ملاعبها، والإياب على ملعبها.