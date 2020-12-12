ديشامب: «ديوك اليورو» في الرأس!

القاهرة (الاتحاد)

رغم أن الموعد المحدد لتقديم قوائم المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأوروبية «يورو2020»، والتي تأجلت بسبب «جائحة كورونا»، لتقام من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021، هو مارس المقبل، إلا أن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا أبدى من اليوم استعداده التام، لإعلان قائمة كاملة بنسبة 100% لمنتخب «الديوك».

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب عبر موقعها الإلكتروني: إنه بمقدوره تقديم القائمة خلال ديسمبر الجاري، وهناك بعض الأمور التي يتعين أخذها في الحسبان مثل خطر تعرض أي من اللاعبين للإصابة.

وأضاف: أعرف جيداً أنه من الممكن حدوث شيء ما من الآن وحتى ما قبل الموعد الرسمي المحدد له مارس المقبل، وأتمنى ألا تحدث أي مشكلة بدنية لأي من اللاعبين حتى هذا التاريخ.