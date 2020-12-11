السعادة لـ«الفخر»

مصطفى الديب (أبوظبي)

استعاد الجزيرة «وصافة» دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة، بفارق الأهداف عن النصر، بعد الفوز على الوحدة بهدفين، مساء أمس، في «ديربي العاصمة»، ضمن الجولة التاسعة، وتجمد رصيد «العنابي» عند 14 نقطة.

وتألق خلفان مبارك وعلي مبخوت في اللقاء، وقاد «الثنائي» فريق «فخر أبوظبي» إلى انتصار مهم، وسجل خلفان هدف التقدم في الدقيقة 38، وهو الثاني له بالدوري هذا الموسم، وعزز مبخوت النتيجة بالهدف الثاني والسادس له هذا الموسم في الدقيقة 62، ليؤكد أنه «ماكينة أهداف» لا تتوقف، خاصة في المناسبات المهمة والصعبة مثل «ديربي أبوظبي».

وشهد اللقاء خروج محمد العطاس مدافع الجزيرة بسبب الإصابة، ومشاركة محمد ربيع بدلاً منه، كما افتقد «العنابي» جهود مهاجمه لوفانور الذي خرج مصاباً أيضاً، ووضح تأثر الفريق بغياب إسماعيل مطر والسلوفيني ماتافز، حيث لم ينجح البدلاء في «فك طلاسم» دفاع الجزيرة المتفاهم.

ورجح السويسري مارياني كفة اتحاد كلباء على مضيفه خورفكان، بتسجيله هدف الفوز الثاني في شباك الحارس محمد يوسف في الدقيقة 86، لتنتهي المباراة لمصلحة «النمور» 2-1، ورفع رصيده إلى «النقطة 16»،قفز بها إلى المركز الرابع، وبقي خورفكان عند النقطة الخامسة، وانتهى الشوط الأول بتقدم «النسور» بهدف رامون لوبيز في الدقيقة 29، وتعادل اتحاد كلباء بهدف مالابا في الدقيقة 65، قبل أن يضيف مارياني الهدف الثاني قبل النهاية بأربع دقائق.

واكتفى شباب الأهلي بالتعادل مع الظفرة سلبياً، ورفع «الفرسان» رصيده إلى 14 نقطة، فيما وصل «الفارس» إلى «النقطة 12».

وتواصلت صحوة بني ياس، بتغلبه على حتا 3- صفر، ليرفع «السماوي» رصيده إلى 16 نقطة، فيما أصبح «الإعصار» الذي يملك نقطة «يتيمة» في موقف حرج، وحملت الأهداف الثلاثة توقيع سهيل النوبي في الدقيقة 67، وجواو بيدرو في الدقيقة 76، وساشا في الدقيقة 81.