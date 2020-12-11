العين يتفق مع لابا على التجديد إلى 2024

معتز الشامي (دبي)

اتفقت شركة الكرة بنادي العين مع المهاجم التوجولي لابا كودجو، على تمديد عقده لمدة عامين إضافيين، ليستمر مع «الزعيم» حتى عام 2024، وذلك بعد النجاحات التي حققها منذ انضمامه إلى «البنفسج» حيث أثبت أنه أحد أفضل المهاجمين في «دورينا» والمنطقة، وأصبح مطمعاً لأندية عدة، بدأ بعضها في طلب خدمات اللاعب، سواء بالمنطقة أو أوروبا.

وتمسك لابا ووكيله بالاستمرار مع «البنفسج»، ووافقا على تمديد مدة التعاقد، وتبقى اللمسات الأخيرة قبل التوقيع، خاصة أن اللاعب أمامه مهمة كبيرة مع العين في المحفل القاري، ويستعد «الزعيم» للمنافسة بقوة في «نسخة 2021» بدوري أبطال آسيا، المرشحة لأن تقام بنظام البطولة المجمعة في مايو المقبل.

ونفت شركة العين لكرة القدم تلقي أي عروض رسمية من الأهلي المصري، لضم لابا خلال الانتقالات الشتوية، وشددت على رفضها التفريط في اللاعب الذي يعتبر أهم عناصر الفريق، خاصة في ظل تمسك لابا نفسه بالاستمرار مع «الزعيم».