«السيتي» يطارد «النصر الثامن» في «أولد ترافورد»

مانشستر (أ ف ب)

تشهد المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، 4 مباريات مهمة اليوم، حيث يلتقي إيفرتون مع تشيلسي، ولقاء «الديربي» بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، فيما يلعب نيوكاسل يونايتد مع وست بروميتش ألبيون، وولفرهامبتون مع أستون فيلا.

ويعتبر «السيتي» أكثر الفرق تحقيقاً للفوز ضد «اليونايتد» على أرضه في «البريميرليج» بنظامها الجديد منذ موسم 1992-1993 برصيد 7 انتصارات.

ويدخل السيتي اللقاء بمعنويات عالية، بعد أن أنهى دور المجموعات، من دون أي خسارة متصدراً مجموعته بتغلبه على ضيفه مرسيليا الفرنسي 3-صفر في المباراة الأخيرة التي شهدت عودة النجم الأرجنتيني أجويرو بعد الإصابة مسجلاً الهدف الثالث.

ويتطلع مانشستر يونايتد لتعويض خيبة الخروج القاري من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا، عندما يستقبل جاره السيتي، على ملعب «أولد ترافورد».