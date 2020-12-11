الجولة الرابعة تبدأ بـ 3 تعادلات

فيصل النقبي (الفجيرة)

تعادل فريق الإمارات مع العربي 2-2، أمس، في افتتاح الجولة الرابعة، لدوري الدرجة الأولى، وشهدت المباراة المتكافئة إهدار العديد من الفرص، وأحرز دييجو سيلفا هدفي «الصقور» في الدقيقتين 39 و49، فيما سجل للعربي باولو سيلفا في الدقيقة 8 و«البديل» عبدالله الكعبي في الدقيقة، ليرفع الإمارات رصيده إلى 10 نقاط، والعربي إلى نقطتين.

وتعادل دبا الحصن وضيفه دبا الفجيرة 2-2، أحرز للحصن، إبراهيم مصطفى وسيد عواج في الدقيقتين 5 و30، ولدبا الفجيرة، لويس إدواردو وبرونو إدواردو في الدقيقتين 57 و65، ليرفع الحصن رصيده إلى 7 نقاط، ودبا الفجيرة إلى 5 نقاط.

وتكررت النتيجة ذاتها في مباراة الحمرية وضيفه العروبة، وأحرز للحمرية فانيفا أندرياتسيما في الدقيقتين 14 و 74، وللعروبة سالم سليمان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 60، وسعيد عبيد في الدقيقة 78، ليصل الحمرية للنقطة الخامسة، والعروبة إلى النقطة الثانية.

وتختتم اليوم الجولة الرابعة بمباراتين، الأولى بين مسافي والذيد، ويلتقي في الثانية التعاون مع البطائح.