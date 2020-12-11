7 أحداث ترسم «لوحة ياس»

الإثارة لم تنته بعد في بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، وسيكون سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، على حلبة مرسى ياس في أبوظبي، على الموعد مع 7 أحداث تحت الأضواء في الجولة الختامية للموسم الحالي، من شأنها أن ترسم الكثير من ملامح الموسم المقبل.

عودة البطل

عاد بطل العالم لويس هاميلتون لمضمار البطولة مرة أخرى بعد الابتعاد في جولة البحرين بسبب إصابته بفيروس كورونا، وجاء خبر مشاركته في أبوظبي كأحد أهم أخبار الجولة لاسيما وأن الجميع كان يتوقع عدم تواجده على مضمار ياس الذي توج عليه خمس مرات سابقة.

صراع الميدالية الفضية

ما زال الفنلندي فالتيري بوتاس سائق فريق مرسيدس، لم يضمن الحصول على وصافة الترتيب هذا الموسم على مستوى السائقين، وذلك وسط مطاردة من الهولندي ماكس فيرستابين سائق فريق ريد بُل، ويفصل بينهما 16 نقطة فقط، قبل السباق المرتقب في أبوظبي.

الوداع الأخير

يخوض الدنماركي كيفن ماجنوسن سائق فريق هاس آخر سباقاته في «الفورمولا-1»، على حلبة مرسى ياس، قبل الانتقال الموسم المقبل، لخوض منافسات بطولة «إمسا» للسيارات الرياضية مع فريق «شيب جاناسي ريسينج».

ظهور «شوماخر الصغير»

تتجه الأنظار إلى مايك شوماخر نجل الأسطورة مايكل شوماخر الذي خاص الاختبارات للمرة الأولى في «الفورمولا-1»، رفقة فريق هاس الذي يمثله في الموسم المقبل 2021، وذلك عقب حسمه لقب «الفورمولا -2» هذا الموسم، ليكون الظهور الأول له بألوان فريقه الجديد في أبوظبي.

فيتل ينهي مشواره مع فيراري

يخوض الألماني سيباستيان فيتل سباقه الأخير مع فيراري بعد 6 سنوات، لم يحقق فيها الآمال الكبيرة المعقودة عليه، ويتطلع إلى أن يكون ظهوره الأخير مع الفريق، بالتواجد على منصة التتويج، قبل الانتقال إلى فريق آخر.

المنافسة على «ثالث الصانعين»

ما زالت المنافسة قائمة في فئة المصنعين، وتحديداً على المركز الثالث بين فريقي «راسينج بوينت» وماكلارين، مع وجود فارق 10 نقاط بينهما على التوالي، ليكون الحسم على حلبة مرسى ياس.

ألونسو موجود

يتواجد السائق الإسباني وبطل العالم سابقاً فرناندو ألونسو في أبوظبي، وذلك في تجربة فريدة، بعد عامين من انقطاعه عن سباقات «الفورمولا-1».