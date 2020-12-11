الأزرق يليق بأبطال خط الدفاع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت جزيرة ياس عن إضاءتها لمعالمها باللون الأزرق، احتفاءً وتكريماً لأبطال خط الدفاع الأول على جهودهم في مكافحة وباء فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران، إلى جانب تقديم 600 تذكرة للأبطال وعائلاتهم لحضور السباق.

وستضيء جزيرة ياس معالمها باللون الأزرق طوال أيام السباق، بما في ذلك مدنها الترفيهية الحائزة على جوائز عالمية مرموقة والتي تشمل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، و«كلايم أبوظبي»، إلى جانب حلبة مرسى ياس، وياس مول، وفندق راديسون بلو أبوظبي جزيرة ياس، وكراون بلازا أبوظبي - جزيرة ياس، وفندق روتانا وفندق دبليو.