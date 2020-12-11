كأس منصور بن زايد يجتذب النخبة في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تجتذب النسخة الثانية من كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نخبة من الخيول العربية الأصيلة، خلال سباق الشارقة لونجين، الذي يقام عصر اليوم بجوائزه المالية البالغة 300 ألف درهم، وبمشاركة 82 خيلاً.

يذكر أن تسمية سباق مضمار الشارقة الثالث باسم سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان جاءت ضمن المبادرة تقديراً لجهود سموه في تطوير الفروسية والسباقات الخيل في الدولة.

ويتقدم «جوال» 14 خيلاً في الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1700 متر، على كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمسافة 1200 (هيبة)، للإنتاج المحلي، ومن أقوى المنافسين في هذا الشوط «رامز» الفائز في مضمار العين.

وينافس بقوة «نهاوند» صاحب الفوز اللافت في مضمار العين، فيما تتأهب خيول خالد خليفة النابودة، بإشراف ارنست اورتيل، للفوز من خلال ثنائي يتكون من «مثيرة» و«تغزل».

ويطمح «قانون» لتحقيق لقبه الثالث، حين يخوض تحدي الشوط الأول لخيول الإنتاج المحلي «هانديكاب» لمسافة 1200 متر، وينافسه «رضوان» و«ايه اف سناد» صاحب الأداء الجيد، وتسعى «ميثا» و«فخامة» و«سولف» للفوز بالشوط الرابع لمسافة 1700 متر.

وتبرز «أشجان» التي حققت المركز الثاني في آخر مشاركتين لها بمضمار الشارقة، في الشوط الثاني المخصص لمسافة 1000 متر بمشاركة 9 خيول، ومن الخيول المنافسة في الشوط، «ايه اف صمود»، و«عبية»، ومن أبرز الخيول المشاركة في الشوط الثالث لمسافة 1700 متر «أيه اف رمز» صاحب المركز الثاني في آخر مشاركة له في مضمار الشارقة، ومن ضمن الخيول المنافسة «فتون» و«سحابة» والقادم الجديد «برميل»، ويواجه «ماس ميديا»، كل من «ون سيزون» و«مانهنتر»، في الشوط الختامي لمسافة 1200 متر، وهو مخصص للخيول المهجنة الأصيلة «هانديكاب» بمشاركة 11 خيلاً.