عاشور: اجتماعنا مع أندية اليد نقلة نوعية للمستقبل

رضا سليم (دبي)



يبدأ اتحاد اليد اليوم أولى اجتماعاته الدورية مع الأندية بنظام تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستراتيجية التي أعلن عنها الاتحاد من قبل لتعزيز التواصل مع الأندية بالشكل الذي يخدم مصلحة اللعبة، وأكد نبيل عاشور رئيس الاتحاد أن خطة الاجتماعات مع الأندية تم الترتيب لها مع بدء الدورة الانتخابية الحالية كون أن الأندية هي الشريك الاستراتيجي للاتحاد والمعين الذي يخرج منه لاعبو المنتخبات الوطنية في كل المراحل، ولها دور كبير، سواء على مستوى المنتخبات أو المسابقات.

وأضاف أن الاجتماعات تمثل حلقة الربط لمناقشة هموم اللعبة وكافة المعوقات التي تواجه الأندية وطرح الحلول بهدف تحقيق نقلة نوعية كبيرة في المستقبل والأهم هو أن يخرج القرار بالاتفاق بين الاتحاد والأندية، وأوضح أن هناك الكثير من الأمور التي يحتاج للمناقشة على طاولة الأندية في مقدمتها المدرب المواطن ونظام المسابقات وتطويرها، بما يعود بالنفع على مصلحة اللعبة والمنتخبات الوطنية، وأيضاً التحكيم ودور الأندية في جلب لاعبين صغار للتحكيم من أجل الوصول به إلى العالمية، وليس على المستوى المحلي والقاري.

ونوه إلى أن مثل هذه الاجتماعات ستمنع اللغط في الساحة بشكل أية مشكلة تطرق في المباريات، وسيكون هناك تصد لأية مشكلة، كما أن شراكة الأندية تجعلهم يتفهمون ما نقوم به داخل الاتحاد وأيضا الاستعانة بأفكارهم مشيرا إلى أن حضور الاجتماع يخص أبناء اللعبة في الأندية، وليس شرطا أن يكون رؤساء الأندية ولكن المعنيين باللعبة، سواء المشرفين والإداريين وأيضا المدربين على أن تتنوع الاجتماعات طبقاً للموضوعات المطروحة على الطاولة.

من ناحية أخرى اعتذر نادي بني ياس عن عدم المشاركة في مسابقات فئة الشباب للموسم الحالي، ويشارك في هذه الفئة أندية الشارقة وشباب الأهلي والعين والنصر والوصل، وأبقت لجنة المسابقات على جدول مسابقة الدوري العام للشباب للموسم الحالي دون تغيير مع إلغاء مباريات بني ياس من الجدول.

في الوقت نفسه تشهد مسابقة دوري سيدات اليد المواجهة التي تحدد مصير الدرع، حيث يلتقي اليوم النصر مع الجزيرة بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وفي حالة فوز الجزيرة سيتوج بالدرع خاصة أنه يدخل المباراة برصيد 10 نقاط ويحتاج للفوز أو التعادل بينما النصر يحتاج إلى الفوز فقط نظراً لأنه يحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي حالة فوزه يتساوى الفريقان في النقاط، وتقام مباراة فاصلة.

عاشور مراقباًً في مونديال مصر

اختار الاتحاد الدولي لكرة اليد صالح عاشور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي عضو لجنة الحكام والقانون بالاتحاد الدولي، محاضراً ومراقباً فنياً في بطولة العالم الـ 27 للرجال «مونديال مصر»، والتي ستقام بجمهورية مصر، خلال الفترة من 13 - 30 يناير 2021، يذكر أن البطولة يشارك فيها 32 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ بطولات العالم، تم تقسيمهم على 8 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات.