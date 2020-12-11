«جولف موانئ دبي العالميـة» على صفيح ساخن

دبي (الاتحاد)



اشتعلت المنافسة بين النجوم على لقب النسخة الـ 12 لبطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، المقامة على ملعب «الأرض» في عقارات جميرا للجولف، وتعد البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية للجولف و«السباق إلى دبي»، وتبلغ جوائز البطولة 8 ملايين دولار.

وفي أبرز نتائج الجولة الثانية حقق الإنجليزي داني ويليت بطل نسخة 2018، نتيجة لافتة بتسجيل 5 ضربات تحت المعدل بواقع 67 ضربة ليقترب من صراع المنافسة على المقدمة ومحاولة التتويج باللقب للمرة الثانية في مسيرته.

واكتفى الأمريكي كولين موريكاوا صاحب المركز الثالث في ترتيب «السباق إلى دبي» بتسجيل ضربتين تحت المعدل برصيد 72 ضربة، ليبقى على مقربة لكن حظوظه بالمنافسة على اللقب أصبحت أصعب.

وخرج الفرنسي أنطوان روزنر من سباق المنافسة نظرياً، بعدما حقق ضربة فوق المعدل بواقع 73 ضربة، ليصبح مجموعه الكلي 4 ضربات فوق المعدل، وهو الذي كان قد توج بلقب بطولة «الجولف في دبي» خلال الأسبوع الماضي.

وعبر النجوم المشاركون في البطولة عن إعجابهم بروعة المكان وتداولت الجماهير تغريدة اللاعب الإنجليزي تومي فليتوود، بطل «السباق إلى دبي» عام 2017، التي عبر فيها عن سعادته بسماع صوت الجماهير مجدداً بعد طول غياب، في ظل فتح المجال أمام حضور نسبة معينة من الجماهير عن طريق الدعوة لتكون دبي سباقة في فتح المجال أمام الجماهير لحضور منافسات هذه البطولة الدولية، وقال اللاعب: أتطلع سنوياً للمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، أعتقد بالنسبة لجميع اللاعبين المتواجدين هي نهاية رائعة لهذا العام بالنسبة لهم.

أما النجم الأمريكي باتريك ريد متصدر ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الموسم، فقال: إنه حدث لطالما استمتعت به ويعتبر مفضل لي، أشعر أن الناس هنا دائمًا يحبون استضافتي والجماهير كانت دائمًا داعمة للغاية، أتمنى أن أكون قادرًا على اللعب في حدث مثل هذا بشكل جيد، وأمل أن أحقق لقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية إلى جانب «السباق إلى دبي» وهذا سيعني لي الكثير.

أما الأمريكي كولين موريكاوا، الذي ما زال يمتلك فرصة التتويج بلقب «السباق إلى دبي»، قال: من الواضح أن دبي مدينة جميلة، لقد كنت أتطلع إلى هذه الرحلة ولم أتخذ قراري حقًا لفترة من الوقت، لكنها كانت على راداري ولقد وضعت نفسي في وضع جيد حقًا لختام عام 2020 بطريقة رائعة، أن أكون هنا وأن تكون هذه البداية الأولى لي في الجولة الأوروبية تعني الكثير.