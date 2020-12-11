«سديد» يتألق في «بر دبي» بمضمار جبل علي

دبي (الاتحاد)

تألق «سديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف نيكولاس بشالارد، وقيادة ريان كوراتولو، بصورة لافتة في سباق بنك الإمارات دبي الوطني في مهرجان «بر دبي»، الذي أقيم أمس ضمن السباق الرابع لمضمار جبل علي.

وحلق الجواد «المميز» لناصر عسكر، بإشراف علي راشد الرايحي، وقيادة تاج اوشي، بلقب الجولة الثانية من بطولة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة، برعاية الساحل للمقاولات. ومنح «كاراجنسكي» مالكه ناصر عسكر وفارسه تاج اوشي الثنائية، بإشراف المدرب ساتيش سيمار، حين فاز بلقب الشعفار للاستثمار في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر.

وواصل الفارس تاج اوشي تألقه من خلال فوزه الثالث والذي جاء عبر «بليد سميث» لحكيم عبدالله، بإشراف ساتيش سيمار «ثنائية»، في الشوط السادس على لقب بنك دبي التجاري لمسافة الميل، وحقق الفارس الفرنسي كليمنت لوكوفري فوزه الأول في الدولة، حين قاد «بلو سوفرين» لفريق البيت المتوحد، بإشراف اروين شاربي، للفوز بجائزة الشوط الرابع على لقب شادويل لمسافة 1950 متراً.

وأكد «تيلورس رو» لمصعب عبد القادر الريس، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة رويستون فرنش، حسن ترشيحه للفوز بالشوط الخامس على لقب بنك دبي التجاري لمسافة 1800 متر، وكان «شنغهاي سيتي» لراشد بورسلي ريسنج، بقيادة فابريس فيرون، مسك ختام الأمسية بسباق اسكانا للتامين لمسافة 1000 متر.