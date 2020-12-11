تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات تختتم اليوم

دبي (الاتحاد)



يسدل الستار اليوم على منافسات بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ 23 لتنس السيدات التي انطلقت 6 ديسمبر، بمشاركة أكثر من 100 لاعبة من الصاعدات الواعدات بينهن 12 لاعبة من بين أفضل مئة لاعبة في تصنيف الاتحاد الدولي، وشهدت البطولة مستوى فنياً قوياً على مدار أسبوع كامل من المنافسات المثيرة، خاصة وأن هذه البطولة فرصة للاعبات المستقبل من أجل البروز والتألق للوصول إلى العالمية باعتبارها الجسر الحقيقي للاحتراف والنجومية. وحددت اللجنة المنظمة الساعة الواحدة ظهر اليوم موعداً لإقامة المباراة النهائية للزوجي، فيما تقام المباراة الختامية للفردي في الثالثة عصراً بمجمع تنس الحبتور جراند بدبي، وشهدت البطولة مفاجأة من العيار الثقيل حيث واصلت اللاعبة «المغمورة» الرومانية روز الينا جابريللا، المتأهلة من التصفيات زحفها نحو القمة بأداء قوي وممتع، وفازت على لاعبة مونتنجرو دانكا بجموعتين دون رد، وبنتيجة 6 -2 و6-4.

من جهة أخرى، أشاد رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور بما حققته النسخة الـ 23 في التغلب على ظروف الجائحة الصحية العالمية، بفضل عزم وإصرار أبناء الإمارات، الأمر الذي أسهم في تحقيق نجاح غير مسبوق للحدث الرياضي الأبرز والاستثنائي في عام 2020.