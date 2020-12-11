«الفرسان».. التعادل الخاسر!

منير رحومة (دبي)

خسر شباب الأهلي نقطتين غاليتين، في سباق اللحاق بفرق أعلى الترتيب، بعد تعادله على ملعبه مع الظفرة سلبياً. وحرم خالد السناني حارس «الفارس» أصحاب الأرض من الوصول إلى شباكه، بعد أن تألق في التصدي للعديد من الكرات الخطيرة، ليعود فريقه من استاد راشد بـ«نقطة ثمينة»، رفعت رصيده إلى 12 نقطة، مقابل وصول «الفرسان» إلى «النقطة 14»، بفارق 9 نقاط كاملة عن الشارقة المتصدر.

وجاءت انطلاقة المباراة ضعيفة المستوى، لم يقدم خلالها الفريقان الأداء المتوقع، خاصة أمام غياب بعض النجوم المميزين بالتشكيلتين، وأجاد الضيوف التمركز في وسط الملعب، وإغلاق المنافذ بنجاح، بينما افتقد «الفرسان» الحلول للوصول إلى شباك الحارس خالد السناني، لتنتهي الفترة الأولى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني سيطر شباب الأهلي على مجريات اللعب، وضغط بقوة على دفاعات الظفرة رغبة في التسجيل مبكراً، واستفاد من التغييرات التي قام بها المدرب زاراجوسا، بنزول أحمد خليل وسعيد أحمد وعزيز جانييف وإدواردو، لتقوية الأداء الهجومي، وصناعة العديد من الفرص المواتية للتسجيل، بينما ركز الضيوف على المرتدات السريعة والخطيرة، ووقف الحظ بالمرصاد أمام تسديدة حمدان الكمالي التي لمسها السناني واصطدمت بالعارضة في الدقيقة 53، بينما لم تفلح بقية المحاولات في الوصول إلى شباك الظفرة لتنتهي المباراة بالتعادل من دون أهداف.

زاراجوسا: خيبة أمل

أبدى الإسباني جيرارد زاراجوسا مدرب شباب الأهلي، خيبة أمله من التعادل أمام الظفرة، وقال: نشعر بالحزن، لأننا فعلنا كل شيء خلال المباراة، وصنعنا الكثير من الفرص الهجومية، خاصة في الشوط الثاني، ولكننا لم نستغلها.

وأشار إلى أن المنافس لعب بأسلوب دفاعي وخرج سعيداً بالتعادل، وقال: شاهدنا فريقاً واحداً داخل الملعب يسعى للفوز، بينما كان الفريق الثاني متكتلاً دفاعياً، ويلعب من أجل التعادل فقط.

وطالب زاراجوسا لاعبيه بنسيان هذه المباراة، والتجهيز لمواجهة الفجيرة في الجولة المقبلة، لأن اللاعبين بحاجة إلى الحفاظ على تركيزهم في بقية المشوار.

فيلسيوفينتش: تعلمنا من أخطائنا

وجه الصربي ألكسندر فيلسيوفينتش مدرب الظفرة، الشكر إلى لاعبيه، بعد التعادل مع شباب الأهلي، وقال: أشكر اللاعبين لأنهم طبقوا كل التعليمات الفنية التي تدربنا عليها، حيث حافظوا على شباك الفريق نظيفة طوال المباراة، وذلك أمام فريق كبير مثل شباب الأهلي.

وأشار إلى أن الظفرة تعلم من أخطائه والخسارة من «الفرسان» خلال مباراة الفريقين في كأس الخليج العربي، وشدد على أن تشكيلة «الفارس» شهدت غياب 5 لاعبين مهمين، بالإضافة إلى إصابة لاعبين خلال المباراة، وهو ما يصعب من مهمة الفريق خاصة أمام الأجندة المزدحمة.