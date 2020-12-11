«السماوي» يخمد «الإعصار» في 14 دقيقة

مراد المصري (دبي)

واصل بني ياس صحوته، منتزعاً الفوز الثاني على التوالي، بعد التفوق على حتا 3- صفر، مساء أمس، في ختام الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليرفع «السماوي» رصيده إلى 16 نقطة، فيما تأزم موقف «الإعصار» الذي يملك نقطة «يتيمة» إلى الآن. وجاءت أهداف بني ياس خلال 14 دقيقة، بين الدقيقتين 67 و81، لينهي صمود منافسه حتا.

جاءت انطلاقة المباراة متكافئة بين الفريقين، مع أفضلية نسبية من بني ياس الذي اعتمد على أسلوب الضغط العالي على حتا، وهو ما جعل المباراة تتخذ شكلاً ما بين استحواذ «السماوي»، واعتماد «الإعصار» على الهجمات المرتدة.

وتألق سعيد سلميان مدافع حتا في التصدي لتسديدة سهيل النوبي مهاجم بني ياس الذي كان شبه منفرد أمام المرمى، لكن قدم المدافع جاءت في توقيت مثالي لتمنع «السماوي» من افتتاح التسجيل في أول ربع ساعة.

فيما جاءت أبرز محاولات حتا، من هجمة انطلق فيها برايان راميريز وراوغ المدافعين وسدد كرة قوية، إلا أن الحارس فهد الظنحاني تصدى لها بنجاح في الدقيقة 33.

ولم يتغير الحال في الدقائق المتبقية من الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وشهد الشوط الثاني فترة توقف طويلة للتحقق من ضربة جزاء محتملة على حتا، قبل أن يتم التوصل بالإعادة عبر الفيديو، إلى عدم وجود لمسة يد على عيسى سانتو مدافع حتا في الدقيقة 55.

وأهدر جواو بيدرو فرصة تسجيل الهدف الأول، بعد الارتقاء برأسه، لتمريرة عرضية مثالية من سلطان الشامسي، بعد أن مرت الكرة بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 61.

ونجح سهيل النوبي من كسر التعادل السلبي، بعدما خطف هدف التقدم لـ«السماوي»، بعد تمريرة عرضية وصلت له داخل المنطقة، أودعها بنجاح داخل الشباك في الدقيقة 67.

وأكد النوبي أنه يقدم واحداً من أفضل مواسمه، وسجل هدفه الرابع في الدوري إلى الآن، وتسلم قبل ضربة البداية جائزة أفضل لاعب في تشكيلة مسابقة «فانتاسي»، بعد الأداء الرائع في الجولة الماضية أمام العين.

وأسهم الهدف في منح بني ياس «أريحية» في الأداء، وكسب الوقت بالكامل، في عملية بناء هجماته من دون أي تسرع.

ونجح بني ياس في خطف الهدف الثاني، بعد تسديدة قوية من جواو بيدرو غيرت اتجاهها، بعدما لمست مدافع حتا لتحلق عالية، وتسكن الشباك في الدقيقة 76.

وواصل بني ياس انطلاقته القوية ليضيف الهدف الثالث برأسية المدافع ساشا في الدقيقة 81، ولم تتغير الأمور بعد ذلك حتى جاءت صافرة النهاية.

فلاديمير: غياب القتالية

كشف الصربي فلاديمير مدرب حتا، أن فريقه رغم نقص للجودة اللازمة مقارنة بمنافسه، إلا أن أهم ما افتقده هو القتالية من بعض اللاعبين، وعدم تقديمهم %100 من مستواهم، وقال: هناك لاعبون لا يقاتلون في الملعب، إلى جانب عامل اللياقة، حيث إننا لم نقدم الأداء نفسه في الشوط الثاني، مقارنة بمستوانا في الشوط الأول.

وأضاف: عامل اللياقة من الصعب التركيز عليه في الوقت الحالي، بسبب ضغط المباريات، وعدم القدرة على رفع إيقاع اللعب، كما أن الفريق ضم 16 لاعباً في الصيف الماضي، أغلبهم لم يكونوا يلعبون بشكل دائم مع فرقهم.

وختم المدرب بالتأكيد أنه يجب الجلوس معاً، من أجل مناقشة الأخطاء، وتحسين الصورة في الفترة المقبلة.

إيسايلا: الصبر مفتاح الفوز

يرى الروماني دانيال إيسايلا مدرب بني ياس، أن العامل الأهم لحسم الفوز على حتا يكمن في الصبر، وقال: أخبرت اللاعبين بين الشوطين، أن عليهم الصبر، وانتظار الفرص المناسبة، من أجل إحراز الأهداف.

وأضاف: وسعيد عموماً بالأداء الذي قدمه «السماوي» في المباراة، حيث لعبنا واستحوذنا، وكانت لدينا فرص عديدة للتسجيل على مدار دقائق المباراة.

وشدد إيسايلا على أن الفترة الحالية صعبة، حيث توجد مباريات متتالية، وقال: يجب أن نحول تركيزنا لمواجهة الشارقة الفريق الأقوى، ومتصدر الترتيب في الدوري، وبعد ذلك نخوض مواجهة في كأس رئيس الدولة، الأمر ليس سهلاً، ويتطلب التحضيرات والتركيز.