النصر.. «الهاجس %62.5»!

معتصم عبدالله (دبي)

تحول دفاع النصر خلال مباراتين فقط على التوالي، من «مصدر قوة»، إلى هاجس لجماهير «الأزرق» التي تعول على فريقها الكثير خلال الموسم الحالي، من أجل استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي لأكثر من ثلاثة عقود، منذ آخر تتويج 1985- 1986، بعدما استقبلت شباك الحارس إبراهيم عيسى، والذي لعب بديلاً للغائب أحمد شمبيه 5 أهداف في 180 دقيقة، وهو ما نسبته 62.5% من الأهداف التي هزت شباك الفريق منذ انطلاقة الدوري.

ولم يبدد استمرار تفوق «العميد» أمام ضيفه الفجيرة، بالفوز السادس في تاريخ مواجهات الفريقين بنتيجة 3-2، أمس الأول، ومنافسته لأهل القمة بروح العشرين، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة، من قلق جماهير «الأزرق»، عطفاً على استقبال شباك الفريق هدفين أمام «الذئاب»، إضافة إلى ثلاثة أهداف أخرى، في مباراة الجولة الثامنة أمام اتحاد كلباء 3-3.

وتقارب الأهداف الخمسة في أخر مباراتين للنصر ضعف الأهداف التي هزت شباكه منذ الانطلاقة، ليصل مجموع الأهداف التي استقبلها إلى «العدد 8» بنهاية الجولة التاسعة، علماً بأن «الأزرق» يعد الفريق الأكثر محافظةً على نظافة شباكه في 5 مباريات من بينها أربع على التوالي.

وتنتظر «العميد» 4 اختبارات قوية، قبل ختام الدور الأول، حيث يستضيف العين في قمة الجولة العاشرة الأسبوع المقبل، على أن يحل ضيفاً على الظفرة، ويعود إلى دبي لمواجهة الوحدة في «الجولة 12»، قبل أن يختتم مشوار الدور الأول بلقاء مضيفه شباب الأهلي، بملعب الأخير باستاد راشد يوم 5 يناير المقبل.

من جانبه، عبر حبيب الفردان قائد «العميد»، وصاحب الهدف الأول أمام «الذئاب» عن سعادته بالفوز، وحصد النقاط الثلاث، وقال «حققنا المهم بالفوز، والتقدم في سباق المنافسة جيداً»، لافتاً إلى أن الفجيرة قدم بدوره أداءً جيداً على مدار الشوطين وصعب من مهمة «الأزرق».

وشدد الفردان الذي شارك في مباراته الثانية فقط أساسياً، بعد مباراة الجزيرة، في الجولة الأولى، على أهمية تلافي الأخطاء، واللعب بتركيز أكبر في المواجهات المقبلة، وأضاف «قطعاً مباريات الدوري تزداد قوة وصعوبة مع استمرار المنافسة، وهو ما يتطلب منا بذل جهود مضاعفة»، منوهاً إلى أهمية المرحلة المقبلة في مشوار «العميد»، قبل ختام الدور الأول.