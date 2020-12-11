العين يسعى لتصحيح المسار في «الميركاتو الشتوي»

معتز الشامي (دبي)

أضاع العين نقطتين ثمينتين أمام عجمان، مساء أمس الأول، ضمن الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، ولم يسبق أن تعادل «البنفسج» سلبياً أمام «البرتقالي»، إلا أن المباراة، عكست حجم ما يعانيه «البنفسج» خاصة بالنسبة للتشكيلة التي نادراً ما تكون ثابتة، على ضوء الإصابات المتكررة للاعبين في مختلف المراكز.

وفوجئ الجهاز الفني بإصابة المهاجم لابا كودجو في التدريب الأخير الذي سبق اللقاء، ما أدى إلى غيابه أمام عجمان، وهو ما أثر على الجانب الهجومي، رغم المحاولات المتتالية من اللاعبين، ونجح الفريق بالفعل في صناعة أكثر من فرصة، إلا أن قلة خبرة البدلاء، حالت دون هز شباك «البرتقالي» الذي تراجع إلى مناطقه الدفاعية، خصوصاً في الشوط الثاني.

ودفع المدرب بيدرو إيمانويل بخالد البلوشي وعمر ياسين ومحمد عوض الله، وغيرهم من الأسماء التي تفتقد للخبرة الكافية، خصوصاً في الخط الخلفي، كما عانى الوسط من الغيابات، في ظل استمرار إصابة كايو كانيدو الذي انضم إليه لابا.

وعلمت «الاتحاد» أن شركة الكرة بنادي العين طالبت بيدرو بتسليم تقرير نهائي بنهاية ديسمبر الجاري، وقبل فتح باب القيد الشتوي، يتضمن المراكز التي يحتاج الفريق فيها إلى تدعيم سريع، واللاعبين الأجانب الذين سيتم استبدالهم، حيث ستكون مباريات ديسمبر الجاري، بمثابة فرصة أخيرة أمام جميع اللاعبين، سواء كانوا أجانب أو مواطنين، في ظل وجود رغبة تتعلق بتصحيح مسار الفريق، وتوفير بيئة قادرة على تهيئة الظروف أمام «البنفسج» للعودة إلى صلب المنافسة بقوة، سواء على الألقاب المحلية أو على دوري الأبطال الذي ينتظر أن ينطلق في مايو المقبل كبطولة مجمعة.

وتفيد المتابعات أن إسلام خان لاعب العين سيقوم بتسليم مذكرة الرد على تحليل المواد المنشطة، التي تم اكتشافها في العينة التي أعطاها خلال مشاركته مع العين في دوري الأبطال، حيث طلب محامي اللاعب من الاتحاد الآسيوي مهلة للرد حتى اليوم، قبل فتح العينة الثانية، وإرسالها للمعامل، ومن ثم تحديد الموقف الرسمي والأخير، إما إدانة اللاعب أو تبرئته في حال الاقتناع بالرد المتوقع تسليمه رسمياً مساء اليوم.

وعلمت «الاتحاد» أن العين ينتظر القرار الأخير من الاتحاد الآسيوي، قبل اتخاذ قرار في الانتقالات الشتوية، سواء بالإبقاء على إسلام خان، أو بالاستغناء عن خدماته، والبحث عن لاعب وسط وصانع ألعاب، على مستوى عالٍ يستطيع تقديم الأفضل مع الفريق في الدور الثاني.