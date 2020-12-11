يوسف السعدي: نبحث عن الحظ

دبي (الاتحاد)

ذكر يوسف السعدي مدير فريق الفجيرة أن «الذئاب» يبحث حالياً عن الحظ في الدوري، وقال «للمباراة الثالثة على التوالي نؤدي بمستوى جيد للغاية، ولا ننجح في الخروج بنتيجة إيجابية، وهو أمر مقلق، علينا البحث على الحظ، ولا نرغب في الأداء الجيد»، وكان الفجيرة خسر مباراته السابعة في الدوري والثالثة على التوالي، بعد مواجهتي الوصل والجزيرة 0-3 في الجولتين الماضيتين.

وانتقد السعدي الذي نال البطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع لمباراة أمس الأول، بداعي الاحتجاج على قرار الحكم عمر آل علي، عدم احتساب هدف لفريقه من رأسية موفتاو أولابي في الدقيقة 96، وألغاه الحكم بداعي الاشتراك مع الحارس إبراهيم عيسى، وقال: حتى إذا كان القرار صحيحاً، توجب على الحكم العودة إلى تقنية الفيديو.