قمة «الزعيم» في ملعب «البرتقالي»

معتصم عبدالله (دبي)

تعود الإثارة إلى ملاعب دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، بعد توقف قصير، بداعي إقامة مباريات دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة مطلع الأسبوع، بانطلاقة الجولة التاسعة اليوم، والتي تشهد مواجهة العين «المتصدر» بمضيفه عجمان، فيما يلتقي الوصل مع الشارقة على ستاد مكتوم بن راشد، والفجيرة مع النصر على ملعب الأول.

وتستكمل مباريات الجولة غداً، بإقامة مباريات اتحاد كلباء «الوصيف» أمام ضيفه خورفكان، بني ياس مع حتا، الوحدة مع الجزيرة، والظفرة مع شباب الأهلي.

وستكون صدارة العين برصيد 20 نقطة أمام ملاحقه اتحاد كلباء الوصيف بـ «19 نقطة»، في اختبار جديد أمام مضيفه عجمان على ملعب الأخير باستاد راشد سعيد، ولا يلغي الفارق الكبير ما بين «الزعيم» المتصدر و«البرتقالي» صاحب المركز الـ11 برصيد 8 نقاط، صعوبة المباراة، عطفاً على نجاح أصحاب الأرض في حصد نقطتين على التوالي بالتعادل مع شباب الأهلي والوصل 2-2 في الجولتين الماضيتين.

ويلتقي في قمة اليوم الأول للجولة التاسعة الوصل السادس برصيد 11 نقطة، بضيفه الشارقة الرابع برصيد 13 نقطة، في مواجهة منتظرة يرفع خلالها الفريقان شعار «التعويض»، بعدما فشل «الإمبراطور» في تحقيق الفوز، خلال أربع جولات على التوالي بالتعادل مع الوحدة 1-1، والخسارة أمام العين 3-5، والتعادل أمام الفجيرة وعجمان 2-2 على التوالي، في الوقت الذي خسر فيه «الملك» مباراة الجولة الماضية أمام مضيفه شباب الأهلي 0-1 وهي المباراة الثانية فقط التي يصوم فيها هجومه عن التسجيل، بعد الخسارة أمام العين 0-2 في الجولة الثالثة.

ويقود فيردو ميلين المدرب السابق لمنتخبي الشباب والناشئين والحالي للنصر، فريق «العميد» في مباراته الأولى أمام مضيفه الفجيرة، ويأمل «العميد» تحت القيادة الفنية الجديدة لمدربه الكرواتي العودة إلى سكة النتائج الإيجابية بعد الخسارة في جولتين على التوالي، فيما يتطلع «الذئاب» إلى فك شيفرة التعادلات في الجولات الثلاث الماضية وآخرها أمام الجزيرة 3-3 ضمن الجولة الثامنة.