غنتوت يتأهل إلى نهائي «دولية الإمارات للبولو»

غنتوت (الاتحاد)



تأهل فريق غنتوت للبولو إلى المباراة النهائية لبطولة الإمارات الدولية للبولو في نسختها العشرين التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية شركة ياس الدولية العقارية وكابيكس دوت كوم، وباريس ريفيري ونرفانا للسفريات.

جاء تأهل غنتوت للمباراة النهائية التي ستقام الثلاثاء المقبل، بعد فوزه على فريق أبوظبي بنتيجة 7 مقابل 1.5 هدف في المباراة التي جرت بينهما أمس الأول بملعب رقم 2 بنادي غنتوت، ليكسب بذلك ديربي العاصمة، ويحقق فوزه الثاني مع انطلاقة البطولة ليكون أول الفرق المتأهلة للنهائي، وينتظر الفائز من مواجهة أبوظبي وبن دري اليوم.

جاءت المواجهة قوية تميزت بالإثارة والندية بين الفريقين، وتقدم غنتوت في الشوط الأول بنتيجة 3 مقابل نصف هدف، حيث سيطر غنتوت على مجريات اللعب، وسجل الهداف مانويل توكالينو هدفه الأول ليمنح غنتوت التقدم الأول من ركلة حرة، ومن هجمة منظمة ناجحة لفريق غنتوت يستثمر المحترف مانويل توكالينو التمريرة الجيدة من سيزار كريسبو، ويسجل هدفه الثاني بالمباراة، وعاد نفس اللاعب، وسجل الهدف الثالث «هاتريك» مع نهاية الشوط الأول.

ورفع غنتوت النتيجة إلى 5 أهداف في الشوط الثاني دون أن يسجل فريق أبوظبي أي أهداف، رغم كل المحاولات والفرص الضائعة إلا أن مانويل توكالينو عاد، وسجل الهدف الرابع له ولفريقه «سوبر هاتريك»، وينجح ناصر الشامسي قائد الفريق في تسجيل الهدف الأول له والخامس لفريقه.

ويشهد الشوط الثالث تسجيل هدف لكل فريق، وينتهي بتقدم غنتوت 6-1.5، بعدما وسع سيزار كريسبو الفارق بالهدف السادس من تمريرة مانويل الساحرة، ويرد أبوظبي بالهدف الأول عن طريق فارس اليبهوني من ضربة حرة مباشرة، وفي الشوط الرابع واصل غنتوت تفوقه، وسجل الهدف السابع عن طريق مانويل توكالينو دون أن يرد فريق أبوظبي بأهداف لتنتهي المباراة بنتيجة 7 مقابل 1.5 هدف.