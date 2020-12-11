نابولي وسوسيداد «السيناريو المجنون»

نابولي (أ ف ب)

يدين ريال سوسيداد الإسباني إلى رييكا الكرواتي، ومهاجمه البرازيلي ويليان جوزيه الذي سجل هدف التعادل في الوقت القاتل أمام نابولي الإيطالي «1-1» ليتأهلا معاً عن المجموعة السادسة إلى الأدوار الإقصائية من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وافتتح البولندي بيوتر زيلينسكي التسجيل لنابولي في الدقيقة 35، وعادل جوزيه لسوسيداد في الدقيقة 92.

وبالتالي أنهى نابولي الدور الأول متصدراً المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة، أمام سوسيداد الثاني بتسع نقاط، فيما حل ألكمار الهولندي ثالثاً بثماني نقاط، بعد خسارته 2-1 في الوقت القاتل أيضاً أمام مضيفه رييكا الكرواتي الرابع بأربع نقاط.

وتأهل يونج بويز السويسري إلى جانب روما الإيطالي عن المجموعة الأولى، بعد فوزه 2-1 على كلوج الروماني، وصعد أيضاً مولده النروجي عن المجموعة الثانية لاحقاً بأرسنال الإنجليزي، بعد تعادله مع رابيد فيينا النمساوي 2-2. وفي المجموعة العاشرة حسم توتنهام الإنجليزي الصدارة، بفوزه على أنتويرب البلجيكي 2-0، ورفع توتنهام رصيده إلى 13 نقطة مقابل 12 نقطة لأنتويرب.