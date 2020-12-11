الوزن الثقيل

لندن (د ب أ)

تتجه أنظار الملايين من عشاق الملاكمة اليوم، صوب ستاد «ويمبلي» العريق في العاصمة البريطانية لندن، لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل، بين البريطاني أنطوني جوشوا بطل العالم، ومنافسه البلغاري كوبرات بوليف على اللقب العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل.

وتوعد بوليف منافسه الشهير بأن يحرمه من خططه لمواجهة تايسون فيوري في 2021 من خلال تجريده من ألقابه العالمية خلال النزال المرتقب.

وقال بوليف إنه سيكشف عيوب أنطوني جوشوا، وسيلحق به الهزيمة الثانية فقط في مسيرته الرياضية حتى الآن.

وكانت تقارير أشارت إلى أن جوشوا يستعد لمواجهة تايسون فيوري حامل اللقب العالمي للوزن الثقيل في تصنيف المجلس العالمي للملاكمة، وذلك في 2021، أملاً في تحقيق إنجاز تاريخي، بأن يصبح أول ملاكم على الإطلاق يحمل اللقب العالمي في التصنيفات الأربعة، ليصبح ملك ملاكمة الوزن الثقيل.