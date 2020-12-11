ميسي ورونالدو وليفاندوفسكي يتنافسون على «أفضل لاعب»

انحصرت المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم، التي يمنحها سنويا الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بين الأرجنتيني ليونيل ميسي وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويبدو ليفاندوفسكي الأوفر حظا لنيل اللقب على حساب نجمي برشلونة الإسباني ميسي ويوفنتوس الإيطالي رونالدو، وذلك بعد قيادته بايرن ميونيخ إلى إحراز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل أن يضيف في مستهل الموسم الحالي لقبي الكأس السوبر المحلية والكأس السوبر الأوروبية.

كان يفترض أن يقام حفل «فيفا» السنوي لتوزيع الجوائز في 21 سبتمبر في ميلانو، لكنه أرجئ الى 17 ديسمبر الجاري حيث سيقام في مقر الاتحاد الدولي في زيوريخ بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وسبق لليفاندوفسكي أن توج في الأول من أكتوبر الماضي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا من قبل الاتحاد القاري (ويفا).



