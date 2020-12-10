ويلتون «الملك» بـ «الثنائية»

علي معالي (الشارقة)

انتزع الشارقة فوزاً قاتلاً على الوصل 2-1، في مباراتهما مساء أمس، ضمن الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ورجح «الملك» كفته في الدقيقة 95، عندما أضاف ويلتون سواريز الهدف الثاني له ولفريقه الذي رفع رصيده إلى 23 نقطة، وتجمد رصيد «الإمبراطور» عند 12 نقطة.

وحفل الشوط الأول بالندية من الفريقين، وبدأ الشارقة بالتهديف في الدقيقة 15 عن طريق ويلتون سواريز من تمريرة متميزة من بيريرا، ورد عليه الوصل بهدف التعادل عن طريق فابيو ليما من ضربة جزاء في الدقيقة 36.

وبين الهدفين أهدر إيجور كورونادو ضربة جزاء للشارقة في الدقيقة 23، واتسمت هجمات «الملك» بالخطورة، وفي المقابل كان علي صالح مهاجم «الفهود» مصدر إزعاج مستمر لدفاع صاحب الأرض، وتسبب في ضربة جزاء، جاء منها هدف التعادل، وشهد الشوط الثاني سباقاً شرساً بين الفريقين للتسجيل، حتى جاءت اللحظات الأخيرة بـ«رأسية قاتلة» من ويلتون سواريز ليحصل الشارقة على أغلى ثلاث نقاط.

وفاز النصر على الفجيرة 3-2، ليرفع «العميد» رصيده إلى 20 نقطة، وتجمد رصيد «الذئاب» عند 4 نقاط، وسجل أهداف النصر، حبيب الفردان في الدقيقة 14، وريان مينديز في الدقيقة 43، ومحمد عايض في الدقيقة 49، فيما أحرز هدفي الفجيرة، محمد مصطفى في الدقيقة 47، وكرستيان صموئيل في الدقيقة 72.

واكتفى العين بالتعادل السلبي مع عجمان، في مباراة شهدت إضاعة العديد من الفرص، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 15 نقطة، مقابل 3 نقاط لـ«البرتقالي».