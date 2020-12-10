انطلاقة قوية لبطولة موانئ دبي العالمية للجولف

دبي (الاتحاد)



شهد اليوم الأول لمنافسات النسخة الـ12 لبطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، التي انطلقت أمس على ملعب «الأرض» في عقارات جميرا للجولف، منافسات قوية في البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية للجولف و«السباق إلى دبي»، وتتواصل منافساتها حتى بعد غد بمشاركة حصرية لأفضل اللاعبين على مدار الموسم الحالي، بجوائز مالية تبلغ 8 ملايين دولار للبطولة نفسها و1.25 مليون إضافي للحاصلين على المراكز الأولى في الترتيب النهائي لـ«السباق إلى دبي».

وحقق الأسكتلندي روبرت ماكنتاير والإنجليزي مات فيتزباتريك بطل نسخة 2016، أفضل نتائج الفترة الصباحية لليوم الأول، برصيد 68 ضربة بواقع 4 ضربات تحت المعدل، وسجل الألماني مارتن كايمر برصيد 69 ضربة بواقع 3 ضربات تحت المعدل، وهو اللاعب الذي سبق له الفوز بلقب بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» 3 مرات سابقاً.

وفي النتائج الأخرى، حقق السويدي هنريك ستينسون البطل مرتين سابقاً عامي 2013 و2014، 70 ضربة بواقع ضربتين تحت المعدل ليؤكد عزمه المنافسة على اللقب هذا العام أيضاً، علماً بأن 7 لاعبين حققوا ضربتين تحت المعدل في الفترة الصباحية، وسجل الإسباني أدري أرناوس الذي يقيم في الدولة منذ مطلع العام الجاري، 71 ضربة بواقع ضربة واحدة تحت المعدل.

ومن أبرز اللاعبين المشاركين في البطولة الفرنسي أنطوان روزنر الذي توج الأسبوع الماضي بلقب بطولة «الجولف في دبي» المقدمة من موانئ دبي العالمية، ليكون أمام فرصة حصد ثنائية تاريخية بالفوز بلقبين في دبي خلال أسبوعين متتاليين.