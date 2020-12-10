إعلان اسم مدرب «الأبيض» الأحد

معتز الشامي (دبي)

تأجل حسم مصير مدرب المنتخب إلى الأحد المقبل، بسبب عدم الاستقرار بصفة نهائية على اسم المدرب الذي يتولى المهمة خلفاً للكولومبي بينتو، خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة، أمس.

وشهد نقاش مجلس الإدارة أمس، طرح يوسف حسين رئيس لجنة المنتخبات ونائب رئيس اتحاد الكرة، اسم مهدي علي خياراً أفضل لقيادة «الأبيض»، في ظل استبعاد زوران، وعدم الاتفاق على اسم تين كات.

وشهد نقاش المجلس الاتفاق على تأجيل حسم القرار حتى بعد غد، عبر دراسة أكثر من اسم للاعتماد، مع ضرورة عمل الأسماء التي يتم الاستقرار عليها في «دورينا»، قبل تسليمها لمجلس الإدارة، خاصة أن اسم مهدي علي لم يشهد اتفاقاً كاملاً بين أعضاء المجلس، في ظل وجود رغبة بضرورة وجود مدرب أجنبي قادر على قيادة المنتخب، والتأسيس للمرحلة المقبلة، بينما يكون خيار مهدي مطروحاً في حالة عدم وجود ذلك الخيار، خاصة أن اللجنة كانت تفكر فيه مدرباً للمنتخب الأولمبي، وقد يتم تكليف مهدي بـ«الأولمبي»، مع قيادة «الأبيض» مؤقتاً في المباريات الأربع بالتصفيات حتى الاستقرار على مدرب أجنبي يلبي طموحات الاتحاد والخطة الاستراتيجية لتطوير «الأبيض».

وعلمت «الاتحاد» أن أسماءً عدة مطروحة على طاولة اجتماع لجنة المنتخبات المرتقب، والذي ينتهي بتحديد 3 أسماء كحد أقصى، لرفعها إلى مجلس الإدارة، وربما يشهد النقاش وجود اسم رودولفو أروابارينا الذي تولى مسؤولية تدريب بيراميدز المصري، والروماني كوزمين، واسم آخر لمدرب عالمي سبق له العمل في المنطقة ومع الكرة الإماراتية.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، إن هناك أسماء عدة طرحت لتدريب المنتخب ويتم اتخاذ القرار الأحد المقبل، وأضاف: لدينا استراتيجية طويلة الأمد للمنتخب، ويجب على الخيار الجديد أن يكون قادراً على رسم خطة متكاملة بناء على المعطيات الموجودة والكفاءات الموجودة في المنتخب.

واعتمد المجلس في اجتماعه أمس، تقديم ملف استضافة نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة عام 2024، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة حول ملف الاستضافة، واطلع على آخر المستجدات الخاصة بملف مدرب المنتخب الأول، وتكليف لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بتقديم القائمة النهائية للأسماء المرشحة وعرضها قريباً لاتخاذ القرار النهائي.

واعتمد المجلس توصية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بشأن تعديل التعميم السنوي، فيما يخص شرط مرور مدة سنة على الأقل على الإقامة لتسجيل اللاعب لفئة المقيم، بما يتماشى مع خطاب الهيئة العامة للرياضة.