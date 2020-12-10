«التجارب الحرة» تقص شريط المشهد الختامي للفورمولا-1 في أبوظبي

مصطفى الديب (أبوظبي)

تتزين حلبة مرسى ياس لاستقبال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي، الجولة الأخيرة والختامية من بطولة العالم 2020، الذي تنطلق فعالياته اليوم بالتجارب الحرة، ومجدداً يضرب هدير محركات السيارات موعداً للدوران على مضمار ياس اعتباراً من اليوم ولثلاثة أيام حيث سيسدل الستار على أطول مواسم الفورمولا-1 في التاريخ بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم.

ولأول مرة منذ إقامة سباق الفورمولا-1 في حلبة مرسى ياس منذ عام 2009 ستقام جائزة الاتحاد للطيران الكبرى هذا العام من دون حضور جماهيري بسبب جائحة كورونا التي جعلت الحدث استثنائياً، إلا أن شركة أبوظبي لإدارة السيارات قررت اعتبار السباق هذا العام هدية لأبطال خط الدفاع الأول، وقررت استقبال 600 من أبطال خط الدفاع في حلبة مرسى ياس لمتابعة جائزة السباق الختامي، بمعدل 200 في كل يوم من أيام المنافسات الثلاثة.

وينطلق الحدث اليوم بإجراء التجارب الحرة الأولى والثانية، حيث تقام التجارب الحرة الأولى في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم وحتى الثانية والنصف، أما التجارب الحرة الثانية فتقام في الخامسة وحتى السادسة والنصف مساءً، بينما يشهد يوم غد التجارب الحرة الثالثة، وتعقبها جولة التأهيل المهمة والتي يتحدد على أساسها مركز الانطلاق، إذ يطمح كل سائق لتحقيق أسرع زمن للفة الواحدة للانطلاق من المراكز الأولى، فيما ترتفع وتيرة الإثارة والتشويق مع انطلاق السباق النهائي الذي يقام مساء بعد غد الأحد ما بين الليل والنهار.

ورغم حسم لقب بطولة العالم 2020 للسائقين لمصلحة البريطاني لويس هاميلتون الذي حقق إنجازاً بحصوله على اللقب للمرة السابعة في تاريخه ومعادلة رقم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، إلا أن أبوظبي عودت جماهير الفورمولا-1 على الإثارة والتشويق حتى مع انتهاء المنافسة على الألقاب، حيث تظهر العديد من التحديات والدوافع أمام السائقين والفرق لإثباتها في الجولة الختامية من الموسم، وخصوصاً أن المعركة لا تزال على أشدها على المركز الثالث في بطولة الصانعين بين ريسينغ بوينت ورينو ومكلارين وهو ما سيجعل معركة الوسط الأكثر أهمية في السباق.

ويعود بطل العالم لسباقات فورمولا -1 البريطاني لويس هاميلتون إلى المنافسة في جائزة أبوظبي الكبرى، بعدما أتت نتيجته في فحص كوفيد-19 سلبية «في مناسبات عدة»، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي للسيارات أمس.

ومن جانبه قال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «نعتز بجهود أبطال خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كوفيد-19، ونفتخر باستضافتهم في حلبة مرسى ياس، حيث نعمل على تقديم تجربة مميزة لهم، وعملنا بالتعاون مع مكتب فخر الوطن وشركائنا الاستراتيجيين في جزيرة ياس، لتوفير أفضل تجربة شاملة تتيح لهم الاستمتاع بعطلة أسبوع السباق، تعبيراً عن شكرنا وتقديرنا لجهودهم وإخلاصهم وتفانيهم في العمل في سبيل حماية الوطن في مواجهة الجائحة».

3 مرات

حسم الألماني سبستيان فيتل أول سباق أقيم على حلبة مرسى ياس 2009 ليصعد إلى منصة التتويج في أبوظبي 3 مرات، وفاز هاميلتون بالسباق في العام الماضي، فيما توجت أبوظبي 3 سائقين ببطولة العالم للفورمولاـ1، وهم فيتل في عام 2010 وهاملتون في عام 2014 وروزبرج في عام 2016.

الوداع الأخير

أبرز ما يحفل به سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي أنه سيكون الأخير لعدد من السائقين مع فرقهم، حيث سيخوض سيباستيان فيتل سباقه الأخير مع فيراري، بعد 6 سنوات من العمل مع الفريق الإيطالي منتقلاً إلى ريسنج بوينت في الموسم القادم، والذي سيتحول اسمه إلى أستون مارتن، بينما الأمر مختلف بعض الشيء بالنسبة للمكسيكي سيرجيو بيريز الفائز بالجولة الأخيرة، إذ بعد سباق أبوظبي قد لا يجد فريقاً لتمثيله في الموسم المقبل، إذ يتوقف أمله في البقاء في الفورمولا-1 على الانتقال إلى فريق ريد بول في ظل غموض الموقف بالنسبة للتايلاندي ألكسندر ألبون مع الفريق النمساوي.

كما سيودع سائقون آخرون فرقهم، حيث يخوض الأسترالي دانييل ريتشاردو سباقه الأخير مع رينو، قبل انتقاله إلى مكلارين بدلاً من الإسباني كارلوس ساينز الذي سيحل مكان فيتل في فيراري.

كما سيودع الدنماركي كيفن ماجنوسن البطولة بعد قرار هاس بعدم بقائه، فيما سبق أن ودع زميله رومان جروجان الفريق بعدما فضل العودة إلى بلاده للتعافي من الحادث المروع الذي تعرض له في جائزة البحرين الكبرى مطلع الأسبوع الماضي، فيما يستعد الروسي دانييل كفيات لسباقه الأخير مع ألفا تاوري مع اقتراب الياباني يوكي تسونودا من أخذ مكانه.