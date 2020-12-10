«عطلة الانتصار» تسيطر على مرسيدس في أبوظبي

برلين (د ب أ)

يعود بطل العالم لسباقات فورمولا -1 البريطاني لويس هاميلتون إلى المنافسة في جائزة أبوظبي الكبرى، بعدما أتت نتيجته في فحص كوفيد-19 سلبية «في مناسبات عدة»، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي للسيارات أمس.

وقال الاتحاد في بيان إن هاميلتون، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد للمرة الأولى 30 نوفمبر، أمضى عشرة أيام في الحجر الصحي في البحرين، ووصل إلى أبوظبي أمس.

وغاب هاميلتون (35 عاما) عن جائزة صخير الكبرى في البحرين الأحد الماضي، وحل بدلاً منه البريطاني اليافع جورج راسل، الذي كاد يحرز باكورة انتصاراته قبل أن يرتكب فريقه «الموقت» مرسيدس هفوة في المرآب ويتعرض لاحقًا لثقب في الإطار.

وقال فريق مرسيدس في بيان إن «الاتحاد الدولي للسيارات وفورمولا -1 وفريق مرسيدس بتروناس يؤكدون أن لويس هاميلتون خضع لعدد من اختبارات كوفيد-19 وجاءت سلبية».

وأضاف: «لويس وصل الآن إلى أبوظبي بعد تأكيد من السلطات أنه يمكنه القيام بذلك، وبعدما تلقى الآن نتيجة اختبار سلبية أخرى»، مشيراً بالتالي إلى أن هاميلتون «منح حق المشاركة بجائزة أبوظبي».

وبغيابه عن سباق البحرين، حُرم هاميلتون من فرصة معادلة رقمي الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر والألماني الآخر سيباستيان فيتل من حيث عدد الانتصارات في موسم واحد، وقدره 13 انتصاراً حققه الأول في 2004 والثاني في 2013.

وقال توتو وولف رئيس فريق مرسيدس إن الفريق يعتزم تعويض كل أعضاء الفريق عن الخسارة في سباق البحرين من خلال كتابة أسماء كل أعضاء الفريق والموظفين على كسوة السيارتين المشاركتين في سباق أبوظبي، لتكريمهم على عملهم الشاق في طريق مرسيدس للفوز باللقب السابع.

وأضاف وولف: «سنذهب للسباق النهائي بالموسم بحثاً عن التعويض عقب الاحباط الذي تعرضنا له في صخير، لقد خسر كل من جورج وفالتيري فرصة الفوز بالسباق». واختتم تصريحاته قائلاً: «نحن متحمسون الآن أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الموسم بنتيجة قوية والتوجه للعطلة الشتوية ونحن منتصرون».