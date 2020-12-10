«المميز» و«المرعب» يتنافسان في «العربي»

دبي (الاتحاد)

يتنافس كل من الجواد «المميز» و«المرعب» في الجولة الثانية لبطولة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية، في الشوط الأول ضمن السباق الرابع لمضمار جبل علي، الذي يقام عصر اليوم ويتألف من 7 أشواط.

وكان «المرعب» قد فاز على ذات المضمار، فيما يسعى لمنافسته كل من «المميز» و«صمود»، في حفل «بر دبي» الذي يشارك فيه 90 خيلاً من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وتبلغ قيمة الجوائز المالية حوالي نصف مليون درهم.

ويطمح الجواد «كرنفال» لنيل جائزة الشوط الرابع والرئيس على لقب شادويل لمسافة 1950 متراً (شروط)، وينافسه «كرينزبيل» الفائز على ذات المضمار والمسافة، وغريماه «مقادير» و«بلو سوفرين» إلى جانب «كينجز شادو» والمهرة «ليدي سناز».

ويسعى «مقترب» لاقتناص لقب الشعفار للاستثمار في الشوط الثاني (1400 متر) «هانديكاب»، بعد حلوله ثانياً في مشاركته السابقة، وينافسه بقوة «شانتي ستار» الذي لم يكن محظوظاً في سباقه الماضي، وهناك «رايفلسكوب» صاحب الأداء المتماسك.

ويعود «الهدير» بطموح الفوز بعد إحرازه الوصافة في آخر سباقين، ولكن صاحب الأرض «سديد» الذي حل وصيفاً، سيكون خصماً صعباً، وينافسهما «كوست سكاي» في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على لقب بنك الإمارات دبي الوطني.

ويتصدر «تيلورز رو» صاحب النتائج القوية، ترشيحات الشوط الخامس لمسافة 1800 متر «هانديكاب»، حيث اختاره فارس الإسطبل، ومعه رفيقه في الإسطبل «ميراكل ميكر» الفائز بفارق أكثر من 6 أطوال في ظهوره السابق، وينافسهما «بوا دي بولون».

وفي سادس الأشواط على لقب بنك دبي التجاري لمسافة الميل يتصدر «بليدسميث» و«روفر»، فيما يرسل المدرب الفرنسي اروين شاربي الجواد «إنسان» بقيادة أونيل، في محاوله جديدة لتحقيق الفوز، وهناك «جست يو ويت».

وتجتمع عدة خيول فائزة في سباقاتها الأخيرة، في ختام الأمسية بسباق سرعة لمسافة 1000 متر «هانديكاب»، أبرزها «ريتش آند فيمص» و«جراب آند رن» الفائز في مضمار العين، وهناك «جالاكسي رود» و«شنغهاي سيتي» الفائز في جبل علي.