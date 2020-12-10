صدارة دوري اليد تبحث عن بديل الشارقة

رضا سليم (دبي)



يغيب فريق الشارقة متصدر دوري أقوياء اليد عن الجولة الرابعة التي تنطلق اليوم، طبقاً لجدول المسابقة، نظراً لمشاركة 11 نادياً في الدوري، ويأتي غياب المتصدر برصيد 9 نقاط، ليفتح الطريق لفرق أخرى للحاق به، خاصة الفرق التي لعبت مباراتين فقط وحصدت العلامة الكاملة، وبالتحديد فريق العين الوحيد الذي لعب مباراتين وحصد العلامة الكاملة، ورغم أنه يحتل المركز السادس في الترتيب، فإن الفرق التي تسبق، وهي النصر ومليحة والجزيرة والوصل برصيد 7 نقاط، قد لعبت 3 مباريات وفاز كل فريق في مباراتين وخسر واحدة. وفي حالة فوز العين على الظفرة في المباراة التي تجمع بينهما غداً السبت، يكون الفريق الذي سجل العلامة الكاملة مع الشارقة.

ومن المتوقع أن تتغير القمة بعد هذه الجولة، خاصة أن هناك فرقاً تلعب المباراة الرابعة، وبالتالي فوز أحد الفرق الأربعة التي تلي الشارقة في الترتيب ستدفعه لتصدر القمة مؤقتاً، ويلتقي اليوم شباب الأهلي مع الجزيرة بصالة شباب الأهلي والوصل مع النصر في قمة ديربي دبي بصالة الوصل، فيما يستضيف فريق بني ياس منافسه دبا الحصن بصالة السماوي، وتستكمل الجولة غداً بمباراتين، حيث يلتقي الظفرة مع العين والوحدة مع مليحة وهي المباراة التي تم نقلها من صالة الوحدة إلى الجزيرة.

وقبل انطلاقة الجولة الرابعة، يتصدر الشارقة القمة برصيد 9 نقاط، يليه النصر الثاني ومليحة الثالث، والجزيرة الرابع، والوصل الخامس برصيد 7 نقاط، والعين السادس برصيد 6 نقاط، والظفرة السابع برصيد 5 نقاط، وشباب الأهلي الثامن برصيد 4 نقاط، ودبا الحصن التاسع وبني ياس العاشر وكلاهما له 3 نقاط، والوحدة الحادي عشر والأخير برصيد نقطتين فقط.