«جودو الإمارات» يشارك في تحدي الماسترز

أبوظبي (الاتحاد)

وافق مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، على المشاركة في بطولة الدوحة «ماسترز» 2021 للجودو التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو ووسط مشاركة أفضل 36 رياضياً في قائمة التصنيف العالمي لكل فئة من أوزان البطولة الكبرى، وسيتحدد أسماء المشاركين في تلك البطولة بشكل نهائي عقب بطولة أفريقيا للكبار للجودو التي تقام الأسبوع المقبل في مدغشقر، التي تحدد التصنيف النهائي لعام 2020 للمجموعة الأفريقية.

وذكر بأن قائمة التصنيف الدولي للاعبي منتخب الإمارات تضم فيكتور الذي احتل المركز الخامس في بطولة ماسترز تشينغداو الصينية لعام 2019، وتضم أيضاً اللاعب إيفان الذي يشارك لأول مرة في البطولة، حيث تمثل تلك البطولة التي تضم أبرز المصنفين فرصة إعداد مثالية لهما، استعداداً للمشاركة في دورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية التي تقام اعتباراً من 23 يوليو القادم.

وثمن الدرعي جهود الاتحاد الدولي برئاسة ماريوس فايزر الذي قاد دفة الاتحاد وما زال بكفاءة عالية خلال فترة جائحة الكورونا، مما ساهم في رفع معنويات «عائلة الجودو» التي تواصلت من خلال الندوات عبر الإنترنت، مما زاد من شغفنا بالجودو على مستوى الجنسين، وهو دليل صادق على المساواة والإنصاف بين الرجل والمرأة، بدليل أن دورة الألعاب الأولمبية القادمة في طوكيو التي تقام العام المقبل، ستكون المشاركة مناصفة بنسبه 50% للرجال و50% للنساء.