4 مباريات في «خامسة دوري الطائرة» اليوم

معتصم عبدالله (دبي)



تشهد انطلاقة الأسبوع الخامس لدوري الرجال للكرة الطائرة إقامة 4 مباريات، حيث يلتقي عجمان والظفرة، النصر والوحدة، شباب الأهلي والجزيرة، وحتا والوصل، على أن تختتم الجولة غداً بقمة مرتقبة تجمع بني ياس المتصدر بضيفه العين السابع.

وأقيمت 20 مباراة في الجولات الأربع الماضية للمنافسة التي شهدت تأجيل مباراتي حتا وبني ياس في الأسبوع الأول، والنصر والعين في الأسبوع الثالث، تطبيقاً لبروتوكول الإجراءات الاحترازية، وتتصدر طائرة «السماوي» مشهد الدوري بالفوز في ثلاث مباريات على التوالي، آخرها التفوق على الجزيرة 3-1 في الأسبوع الماضي، فيما حل «العميد» ثانياً بالرصيد ذاته من الانتصارات، بالفوز في ثلاث مباريات ولكن بنتيجة 3-1 التي تكررت في مواجهاته الثلاث أمام شباب الأهلي والجزيرة والوصل.

واحتل عجمان الذي يستضيف الظفرة في الجولة الخامسة، المركز الثالث برصيد 9 نقاط من 4 مباريات بخسارته في مباراة واحدة أمام الوصل في الأسبوع الثالث 2-3، فيما احتل «الإمبراطور» المركز الرابع برصيد 8 نقاط من ثلاثة انتصارات، مقابل 6 نقاط لحتا الخامس والذي خاض ثلاث مباريات بعد تأجيل مواجهته أمام بني ياس في الأسبوع الأول.

وبدا من اللافت تواجد العين «حامل اللقب»، وشباب الأهلي بجانب الجزيرة ضمن فرق النصف الأسفل للترتيب بنهاية الجولة الرابعة، حيث احتل «الفرسان» المركز السادس من فوزين مقابل الخسارة في مباراتين، والعين سابعاً برصيد 4 نقاط فقط ولكن من ثلاث مباريات، فيما جمعت المراكز الأخيرة الوحدة الثامن (3 نقاط)، والجزيرة التاسع (نقطة)، والظفرة في المركز الأخير من دون رصيد.