40 قارباً تتنافس في ثاني جولات قوارب التجديف

تحتضن قناة دبي المائية بداية من الساعة الثالثة من عصر اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات الموسم، ويضج موقع الفعاليات في منطقة الجداف على ضفاف قناة دبي المائية بمحاذاة محمية رأس الخور للحياة الفطرية وبالحركة والنشاط منذ الصباح بتوافد الفرق والقوارب المشاركة في الحدث، حيث ستبدأ الإجراءات مبكراً منذ الساعة التاسعة صباحاً.

وتقرر أن تقوم اللجنة المنظمة بالفحص الفني على القوارب المشاركة، ومن ثم توزيع الشريط التعريفي على المتسابقين، ثم إنعقاد الاجتماع التنويري بحضور هزيم محمد القمزي مشرف عام السباق والنواخذة والملاك، ثم إجراء القرعة لتحديد القوارب في كل شوط

وينطلق أول أشواط الجولة الثانية في تمام الساعة الثالثة، يليه الشوط الثاني وذلك في من عمق مياه قناة دبي المائية باتجاه خط النهاية عند نهاية خور دبي قبالة (فيستفيال سيتي)، ولمسافة تصل إلى 2.7 كلم، فيما سيتم تتويج الأبطال عقب نهاية السباق مباشرة.

وتأخذ منافسات الجولة الثانية أهمية كبيرة كونها تمثل مفترق الطرق لاختيار القوارب النخبة التي سوف تشارك (شوط) أغلى البطولات سباق كأس آل مكتوم العريق، الذي يصل هذا العام إلى النسخة رقم 24.