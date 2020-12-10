«البارالمبية الدولية» تعقد اجتماعها الـ 86

دبي (الاتحاد)

افتتح مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية اجتماعه الدوري رقم 86 الذي سيستمر لأربعة أيام، بمشاركة من جميع أعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ترأس الاجتماع البرازيلي أندرو بارسونز، بحضور محمد فاضل الهاملي الذي يعتبر العربي الوحيد الذي يمثّل المنطقة العربية في اللجنة لدورتين متتاليتين.

وأكد الهاملي خلال الاجتماع على ضرورة فهم قضايا وحاجات أصحاب الهمم، والسعي لتقديم بيئة صديقة لهم تضمن حقوقهم وتساعدهم على الدخول في كافة مجالات الحياة، مشيراً إلى أن تجربة الإمارات في التعامل مع أصحاب الهمم أسهمت في تغيير مفهوم الإعاقة وحولتها إلى طاقة، وهذا ما دمج أصحاب الهمم في المجتمع الذي احتضنهم وأمّن بيئة صديقة لهم.

وناقش مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية إدراج ست رياضات جديدة في منافسات الألعاب البارالمبية الشتوية 2026 المقرر إقامتها في مدينة ميلانو كورتينا الإيطالية، وفيما يخص الألعاب البارالمبية الصيفية المقرر عقدها في العاصمة الفرنسية باريس صيف عام 2024، فقد تقرر تقديم المخطط الرئيسي المحدّث لألعاب أصحاب الهمم، وذلك للموافقة عليه، بحيث يسمح هذا المخطط المحسن بتأمين الميزانيات اللازمة وتحسين الاستدامة.

ومن الأمور التي سيتلقاها أعضاء مجلس الإدارة في اللجنة البارالمبية الدولية خلال اجتماعاتهم، آخر التحديثات المرتبطة باستعدادات مدينة طوكيو للألعاب البارالمبية التي تأجلت من صيف 2020 إلى صيف 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع مراجعة للحوكمة الجارية، والاطلاع على مدى التقدم الذي حققه الاتحاد الدولي للكراسي المتحركة في الوصول إلى الامتثال لقانون التصنيف.