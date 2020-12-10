خورفكان واتحاد كلباء.. «النقاط المضاعفة»!

فيصل النقبي (خورفكان)

هل يواصل خورفكان رحلة الزحف إلى الأمان، هروباً إلى منطقة الدفء، أم أن «النسور»، لن يستطيع التحليق في مواجهة «النمور» الذي أصبح الآن يزاحم الكبار، بعد مسيرة رائعة حتى الآن، جعلته يجمع 13 نقطة.

ومن هذا المنطلق لم يبالغ البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، عندما وصف لقاء اليوم، بأنه يساوي 6 نقاط، لأنه يدرك تماماً أن المباراة تمثل «مفترق طرق» لفريقه، ودافعاً قوياً للاعبيه للبناء على نتيجة المباراة الماضية، عندما حلق «النسور» بنقاط مباراة حتا 3- 2، رفعت «الغلة» إلى «النقطة الخامسة»، وبالطبع فإن المهمة لن تكون سهلة، لأنها في مواجهة «ضيف ثقيل» بنتائجه القوية في الدوري، والتي منحته الشعور بالأمان.

ويدخل لقاء اليوم في دائرة رد الاعتبار بالنسبة لـ «النسور» الذي خسر أمام «النمور» 2- 3، ضمن «الجولة 12» لدوري الموسم الماضي، بعد سيناريو مثير، شهد «ثنائية» للتوجولي بينيل مالابا الحاضر في لقاء اليوم ضمن قائمة «النمور»، والغائب عن التسجيل أمام «صقور الإمارات» في آخر مواجهة خاضها اتحاد كلباء في دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة، والتي انتهت بخسارته صفر - 1، وخروجه مبكراً.

ويضع «النمور» في الحسبان أهمية تجاوز الخسارة في الكأس أمام «صقور الإمارات» والمستوى غير الجيد الذي دفع مدربه خورخي دا سيلفا إلى الحديث عن ضرورة العودة إلى الأداء القوي في لقاء خورفكان، والعمل على الاستفادة من الفرص التي يحصل عليها الفريق، لأنه أخفق في هز الشباك، خلال المباراة الماضية.