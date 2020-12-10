«المأدبة السنوية» طاقة إيجابية لـ «الفرسان»

منير رحومة (دبي)

وسط أجواء أسرية، تعكس روح الفريق الواحد داخل شباب الأهلي، أقام «الفرسان» مأدبة العشاء السنوية، التي دعا إليها محمد أحمد حمدون مشرف الفريق الأول، اللاعبين والجهازين الفني والإداري، بهدف إخراجهم من أجواء المباريات وضغط النتائج، وتدعيم الأجواء الإيجابية بين مختلف أفراد الفريق، وأيضاً بث طاقة محفزة تساعد اللاعبين على العودة إلى المباريات والمنافسات بروح عالية. وتجذب هذه العادة السنوية انتباه اللاعبين، خاصة الأجانب الذين يتعرفون على عاداتنا وتقاليدنا، ويستمتعون بأجواء الطبيعة، ويزيد تقربهم من بقية زملائهم، في تأكيد إيجابي للجهود التي تبذلها إدارة الفريق، من أجل توفير كل عوامل النجاح، وتحقيق النتائج التي تليق بالنادي الكبير.